O VI FECIMA acontecerá em Óbidos no período de 26 a 28 de outubro

Amazônia: Efervescências Culturais” é o tema da sexta edição do Festival de Cultura, Identidade e Memória Amazônida – VI FECIMA, promovido pelo Programa de Pesquisa e Extensão Cultura, Identidade e Memória na Amazônia, do Centro de Formação Interdisciplinar da UFOPA, no município de Óbidos-PA. O evento contará com a presença de pesquisadores nacionais e locais que ajudarão os participantes no debate sobre o tema.

Com parceria da Prefeitura do Município de Óbidos, com o Programa de Mestrado em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida da UFOPA, com a Academia de Artes e Literatura de Óbidos e com a Associação Cultural Obidense, o evento terá três dias – 26, 27 e 28 de Outubro – de programação de atividades culturais, promovendo expressões orais resultantes de pesquisa e extensão, saberes populares e empíricos, sarau literário, poesias e músicas, exposições artísticas, oficinas e minicursos, palestras, mesas-redondas, caminhada pelo centro histórico, expedição à Serra da Escama, entre outras diversas ações. No evento, será apresentada ao público participante a riqueza patrimonial histórica, cultural, memorial e natural da Amazônia.

O VI FECIMA oportuniza a divulgação de pesquisas e de ações de cultura da Amazônia. É lugar de incentivo ao gosto estético literário, apresentando diversos cenários da vida da Floresta na sua relação com a fauna, a flora, o flúvio e o firmamento. O festival é estreitamento dos laços culturais, preservação da memória e expressão da identidade amazônida. Nesta edição, o VI FECIMA vem com o II FECIMINHA, evento dedicado ao incentivo a atividades culturais com crianças e adolescentes do município de Óbidos, que ocorrerá no primeiro dia.

Aos interessados em ministrar oficinas, minicursos, cursos as inscrições estarão abertas até o dia 01 de Outubro. Basta entrar no site do evento para enviar sua proposta. Aos que irão participar como ouvintes, as inscrições ocorrerão até o dia 26 de outubro.

Sua participação será muito bem vinda! Confira a programação completa e faça sua inscrição no VI FECIMA. Acesse: www.fecima.comunidades.net

APRECIE O VI FECIMA NAS EFERVESCÊNCIAS CULTURAIS, SEM MODERAÇÃO !

Com informações do Prof. Itamar Paulino

