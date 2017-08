Festival Folclórico de Óbidos será realizado no dia 25 de agosto na Praça da Cultura

O evento contará com a apresentação de diversos grupos da cidade e do interior, que retratam a cultural local por meio de danças, folias de bois e apresentações de lendas.

A Praça da Cultura de Óbidos, no oeste do Pará, palco dos maiores eventos realizados na cidade, sediará na próxima sexta-feira (25), o Festival Folclórico Obidense 2017. O evento de iniciativa da Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), tem por objetivo resgatar as manifestações tradicionais praticadas em todo território do município, e promover o festival como um dos principais meios de preservação da cultura local.

A programação que reunirá grupos de danças da cidade e do interior é tradicionalmente realizada na segunda quinzena do mês de agosto, em referência ao dia 22 de agosto quando se comemora o Dia do Folclore Brasileiro. Na oportunidade são evidenciadas as mais variadas manifestações culturais e artísticas que fazem parte da rica cultura obidense.

“Nesse sentido fizemos um grande esforço junto aos grupos folclóricos, de danças, e com as escolas da rede municipal, para que pudéssemos manter essa tradição do nosso festival folclórico. O objetivo não é só realizar o evento, é também engrandecer a nossa cultura e de certa forma resgatar o evento que por muito tempo deixou de ser realizado, sendo resgatado nos últimos anos” afirmou o secretário de cultura e turismo, Luiz Carlos Gama Queiroz.

Incentivo

Entre os grupos que confirmaram participação no evento, está o Boi Pingo de Ouro do Distrito do Flexal. A mais antiga manifestação cultural da localidade vinha enfrentando dificuldades para manter as apresentações da folia devido à falta de incentivo. Com apoio da prefeitura, por meio da Semcult que doou um novo boi para os brincantes, o Pingo de Ouro será uma das grandes atrações do festival.

“O Pingo de Ouro faz parte dessa rica cultura que Óbidos possui que mistura o profano e o religioso, já que o boi se apresenta junto com a folia de São José. Com recursos próprios conseguimos doar um novo boi e alguns materiais para que os foliões pudessem renovar a sua apresentação e se apresentar aqui na cidade depois de muito tempo”, explicou o secretário de cultura.

Gastronomia

O evento terá também diversas barracas de comidas típicas da região que serão montadas ao entorno da arena de apresentação. Os pratos e guloseimas serão vendidos a preços populares e os recursos arrecadados serão destinados as escolas da rede municipal, e outras organizações que serão as responsáveis pelo setor gastronômico.

Folia do Boi Flor do Campo é uma das atrações do Festival do Folclórico de Óbidos

Programação

O Festival Folclórico obidense terá oito atrações culturais apresentadas por alunos da rede municipal e grupos folclóricos da cidade e do interior.

PROGRAMAÇÃO

Ordem das apresentações

1 - Dança do Tacacá - Escola Guilherme Lopes de Barros

2 - Folia do Boi Flor do Campo - Escola Irmã Firmina

3 - Apresentação do “Mito da Ribite” - Escola José Tostes

4 - Carimbó Mistura Pauxis

5 - Apresentação da Lenda do Açaí - Escola São Francisco

6 - Boi Pingo de Ouro do Distrito do Flexal

7 – Dança do Siriá

8 – Rituais Indígenas – Escola Frei Edmundo Bonckosch

FONTE: ASCOM/PMO

Por: Érique Figueirêdo - Foto: Odirlei Santos

