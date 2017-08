Governo investe mais de R$ 15 milhões em estradas, incluindo a PA-254

A Secretaria de Estado de Transportes (Setran) publicou extratos de ordens de serviços para a realização de pavimentação e conservação de estradas e reformas e construções de pontes em madeira de lei que totalizam investimentos de R$ 15.655.333,41. É o sinal de liberação das obras licitadas para a PA-477, PA-463, PA-254 (Rodovia que liga os municípios da Calha Norte) e PA-471, beneficiando os paraenses que moram nas regiões sudeste, oeste e nordeste do estado.

A população do município de Piçarra e moradores do entorno serão favorecidos pela obra de pavimentação da Rodovia PA-477, com extensão de 8 km, desde o entroncamento com a Rodovia BR-153 até Piçarra, no sudeste paraense, na Região de Integração do Carajás.

A ordem de serviço, assinada pelo engenheiro Kleber Menezes, Secretário de Estado de Transportes, autoriza a empresa Construfox Construções e Incorporação Ltda., vencedora do processo de licitação, a dar início a operação, que será fiscalizada por técnicos do 5º Núcleo Regional, baseado em Marabá. O investimento do governo do estado nesta obra é superior a 12 milhões e 800 mil reais.

A Rodovia PA-463, em Santana do Araguaia, no trecho que começa na PA-327 até Porto Trajano, na PA-411, também no sudeste do Pará, terá reformadas as pontes em madeira de lei sobre o Igarapé do Babaçu I, no km 42,2, com 10 metros de extensão; sobre o Rio Preto, no km 51, 8, que possui 20 metros de extensão, sobre o Igarapé Ibaubal, com 12 metros de extensão, no km 58,40. Além das reformas, a Setran autorizou a construção da ponte de 10 metros, em madeira de lei, sobre o Igarapé do Babaçu, no km 41 da Rodovia. As obras, no valor de R$ 196.723,28, serão realizadas pela JN Prestação de Serviços Ltda. e fiscalizadas pelo 6º Núcleo Regional, sediado em Conceição do Araguaia.

A Rodovia PA-254, na região oeste, que liga os municípios de Prainha a Oriximiná, passando por Monte Alegre, Alenquer, Curuá e Óbidos, considerada o principal corredor da margem esquerda do Rio Amazonas para o escoamento da produção local, inclusive dos pequenos agricultores, terá conservados os 33 km do trecho do Cupim a Jutuarana, na Região de Integração do Baixo Amazonas.

O governo do estado autorizou investimento superior a R$ 1,5 milhão após o encerramento do processo de licitação, vencido pela Construtora Norte do Tapajós Ltda. Técnicos do 10º Núcleo Regional, localizado no município de Alenquer, estarão responsáveis pela fiscalização dos serviços.

No nordeste paraense, a Setran autorizou o início da conservação da Rodovia PA-471 e Vicinal do Areião, do entroncamento da PA-151 à Vila do Carmo e Entroncamento da PA-151 à Vila do Areião. As obras contemplam 13 km na Região de Integração do Tocantins, sob a responsabilidade do 4º Núcleo Regional, localizado em Abaetetuba, e receberam investimento superior a 1 milhão de reais.

FONTE: Agência Pará

