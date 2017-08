Acadêmicos da UFOPA, em Óbidos, encenarão o conto “Espelho no Espelho"

Acadêmicos da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, encenarão uma peça de tetro intitulada: “Espelho no Espelho”, baseada no conto de Michel Ende. O grupo responsável pela encenação é formado por alunos da turma de Pedagogia de 2015, da Ufopa.

O evento acontecerá no dia 28 de agosto de 2017, com início previsto para as 19h, no Campus da UFOPA, em Óbidos.

Michel Ende

Filho de um dos mais importantes pintores surrealistas alemães, perseguido por Hitler, Michael Ende nasceu na pequena localidade de Garmisch (famosa pelos esportes de inverno), na Bavária, a 12 de novembro de 1929. Tendo herdado do pai o gosto pelas artes e o amor pela liberdade, passou sua infância e juventude entre “pintores-literatos e escultores”, procurando se afastar da realidade do seu tempo, que tanto o oprimia. Era um jovem solitário e imaginativo, que se refugiava nos livros, criando histórias fantásticas.

Um dos mais criativos e originais escritores alemães da nova geração, Michael Ende transformou-se numa espécie de “guru” para muitos jovens inconformados e auto-marginalizados da sociedade contemporânea. Mochila nas costas, cabelos punk, roupas variadas e coloridas, centenas de jovens admiradores diariamente detêm-se em frente a sua casa, uma hospitaleira vila cheia de pinheiros e oliveiras, em Ganzano, perto de Roma. Ali vive esse velho tranquilo, de barbas brancas e olhos azuis de criança, em meio a seus livros, objetos bizarros e quadros surrealistas, sem entender exatamente o motivo de tanta admiração e curiosidade.

SERVIÇO:

Peça teatral "Espelho no Espelho"

Local: UFOPA – Campus – Óbidos

Data: 28/08/2017

Início: 19h

www.obidos.net.br

