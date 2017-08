Incêndio atinge madeira que está armazenada próximo ao Matadouro de Óbidos

O IBAMA e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado realizaram várias apreensões de madeira em Óbidos e armazenaram essa madeira próximo ao Matadouro Municipal de Óbidos, que está desativado. Na tarde deste domingo, dia 27, um grande incêndio atingiu o local e a madeira está sendo consumida pelo fogo.

Segundo informação, exite no local cerca de 800m³ de madeira e corre o risco de ser consumida totalmente pelo fogo. Outro perigo eminente é que o fogo pode passar para o Prédio do Matadouro, como também para a área de preservação do Geretepaua, caso o vento mude de direção.

Há suspeita de que o incêndio foi provocado por pessoas que estavam circulando naquela área, entretanto não se tem maiores detalhes.

Registramos algumas imagens que mostram a proporção do incêndio.

www.obidos.net.br

Fotos de Odirlei Santos

FOTOS…



