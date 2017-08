Veja o que restou do incêndio da Madeira armazenada próximo ao Matadouro de Óbidos

O iincêndio que atingiu a madeira armazenada próximo ao Matadouro de Óbidos neste domingo, dia 27, está sendo controlado por servidores da Prefeitura de Óbidos, que passaram a noite no local e evitaram a proliferação das chamas para o Matadouro Municipal de Óbidos e para a reserva ecológica do Geretepaua e ainda salvaram um lote de madeira.

Conversamos com Nildo Queiroz, servidor da Secretaria do Meio Ambiente de Óbidos, o qual nos informou que por volta das 13h de domingo, foram informados que estava pegando fogo na madeira armazenada na área próximo ao Matadouro, e que uma equipe da SEMMA foi vitoriar a área e constatou que boa parte da madeira já estava pegando fogo.

Nildo comentou sobre o motivo do incêndio: “Conversamos com o vigia do Matadouro, o qual nos informou que dois jovens que passavam pelo local tacaram fogo próximo ao local onde a madeira estava armazenada, e com a força do vento o fogo se espalhou e tomou conta da madeira”, informou Nildo.

Para que as toras que ainda não pegaram fogo, Nildo informou que estão trabalhando no sentido de preservar um lote que ainda não foi afetado, com uma ajuda de uma força tarefa da Prefeitura.

Referente a situação da madeira, Nildo informou que um lote tinha sido doado para a Prefeitura pelo IBAMA, alguns lotes que eram do Estado estavam em processo de doação para o Município, sendo que maior parte foi consumida pelo fogo.

“Pelo nosso levantamento foi perdido mais de um mil metro cúbico de madeira, o que equivale em torno de uns três milhões de reais em prejuízo, tanto para as empresas, assim como para o Município, pois essa madeira doada seria destinada para postos de saúde e escolas que tem uma demanda muito grande”, comentou Nildo.

Nildo também informou que registrou Boletim de Ocorrência para que sejam tomadas as providências necessárias no sentido de investigar o sinistro. E também que o IBAMA já foi informado, pois existia madeira pertencente àquele órgão, como também da SEMA Estadual e Municipal.

Fotos de Odirlei Santos

