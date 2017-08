Alunos do Atendimento Especializado, em Óbidos, participam de atividades de lazer

Encerrando a “Semana da Inclusão Social”, nesta quinta-feira, dia 31, as Escolas Frei Edmundo e Valente do Couto, realizaram em conjunto um piquenique na Chácara do Parente, para os alunos do Atendimento Educacional Especializado (AEE), buscando a interação entre as escolas e seus alunos.

Foi uma manhã muito alegre e feliz, onde as crianças se divertiram pra valer, jogando bola, tomando banho na piscina, entre outras atividades lúdicas, organizadas por seus professores.

O evento foi organizado pelas professoras da AEE da suas escolas, sendo que pelo Valente do Couto participaram as Professoras Maria Clara e Rosemy Caldeira e pelo Frei Edmundo as Professoras Milena Oliveira e Median Castro e a Coordenadora pedagógica Cristiane Figueira, entre outros professores.

Atendimento Educacional Especializado (AEE)

“O atendimento educacional especializado (AEE) é um serviço da educação especial que identifica, elabora, e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas" (SEESP/MEC, 2008).

O ensino oferecido no atendimento educacional especializado é necessariamente diferente do ensino escolar e não pode caracterizar-se como um espaço de reforço escolar ou complementação das atividades escolares. São exemplos práticos de atendimento educacional especializado: o ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e do código BRAILLE, a introdução e formação do aluno na utilização de recursos de tecnologia assistiva, como a comunicação alternativa e os recursos de acessibilidade ao computador, a orientação e mobilidade, a preparação e disponibilização ao aluno de material pedagógico acessível, entre outros.

Com informações e fotos de Vander N Andrade

