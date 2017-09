Ufopa sedia Encontro Paraense de Geografia e Colóquio de Geografia do Oeste do Pará

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) sediará no período de 6 a 9 de setembro de 2017, em Santarém (PA), o XVI Encontro Paraense de Geografia e o IV Colóquio de Geografia do Oeste do Pará, que discutirão o tema "Espaço, Escalas e Disputas na Amazônia Paraense".

Promovidos pelo curso de Geografia da Ufopa, pelo Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) e pela Associação de Geógrafos Brasileiros/Seção Belém, os eventos visam a incentivar o debate no âmbito da ciência geográfica e dar visibilidade às produções acadêmicas atuais sobre a Amazônia.

A abertura ocorrerá na próxima quarta-feira, 6 de setembro de 2017, a partir das 18h30, no auditório da Unidade Tapajós, situada no bairro do Salé, com a conferência "Espaço, escalas e disputa na Amazônia paraense", a ser ministrada pela professora Neli Aparecida de Mello-Théry, da Universidade de São Paulo (USP).

A partir de 7 de setembro, os eventos prosseguem na Unidade Rondon, situada no bairro do Caranazal, com mesas-redondas e minicursos. Confira aqui a programação completa.

Mais informações pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. e no site http://epg2017.webnode.com.

Serviço: XVI Encontro Paraense de Geografia e IV Colóquio de Geografia do Oeste do Pará

De 6 a 9 de setembro de 2017 no Campus de Santarém.

Comunicação/Ufopa

