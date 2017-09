ÓBIDOS: Caminhada alusiva ao Dia do professor de Educação Física

Aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 1º, em Óbidos, uma caminhada alusiva ao Dia do Professor de Educação Física, que teve início as 8h, saindo da Praça Frei Rogério e depois percorreu alumas ruas até chegar ao centro da cidade e logo depois retornou a praça, onde foi servido um café da manhã aos participantes.

Carolina Ribeiro, professora de Educação Física falou sobre a prática de atividades físicas que tem que ser orientada por um profissional da área: “O profissional de Educação Física estudou, se qualificou, buscou informações sobre o corpo humano, portanto buscamos atividades físicas para os alunos de acordo com o que ele precisa. Cada pessoa é diferente dos outros, então o profissional vêm trazer pra você a forma correta e adequada para que você possa se exercitar”.

Carolina falou da importância da prática de atividades físicas, pois segundo ela, “É o remédio mais indicado para todas as doenças. Atividade física é saudável, como uma caminhada, corridas, entre outras atividades diárias, faz com que você tenha o seu dia cada vez melhor”.

Edivan Vieira, comentou sobre a importância do profissional de Educação Física: “É uma importância muito grande comemorarmos neste 1º de setembro o nosso dia, pois esse profissional traz um benefício muito grande para nossos alunos e para a sociedade. Em nossa cidade estão dando mais valor para esse profissional, graças aos profissionais mais antigos e aos que estão se formando e entrando no mercado de trabalho. Hoje Óbidos está servido com bastantes profissionais dessa área. Agradecemos muito o valor que estão nos dando”.

A EQUIPE DO SITE PARABENIZA TODOS OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA PELO SEU DIA.

Www.obidos.net.br

Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.