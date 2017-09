ÓBIDOS: Caminhada alusiva ao Dia do Profissional de Educação Física

A Semed promoveu na manhã desta sexta-feira, dia 1º, em Óbidos, a 1ª Caminhada Alusiva ao Dia do Profissional de Educação Física, da qual participaram professores e alunos, e teve início por volta das 07:30h, saindo da Praça Frei Rogério, depois percorreu algumas ruas até chegar ao centro da cidade, na Praça José Veríssimo, onde teve uma apresentação de dança, e logo depois retornou a praça, onde foi servido um café da manhã aos participantes.

Carolina Ribeiro, professora de Educação Física falou sobre a prática de atividades físicas que tem que ser orientada por um profissional da área: “O profissional de Educação Física estudou, se qualificou, buscou informações sobre o corpo humano, portanto buscamos atividades físicas para os alunos de acordo com o que ele precisa. Cada pessoa é diferente dos outros, então o profissional vêm trazer pra você a forma correta e adequada para que você possa se exercitar”.

Carolina falou da importância da prática de atividades físicas, pois segundo ela, “É o remédio mais indicado para todas as doenças. Atividade física é saudável, como uma caminhada, corridas, entre outras atividades diárias, faz com que você tenha o seu dia cada vez melhor”.

Edivan Vieira, comentou sobre a importância do profissional de Educação Física: “É uma importância muito grande comemorarmos neste 1º de setembro o nosso dia, pois esse profissional traz um benefício muito grande para nossos alunos e para a sociedade. Em nossa cidade estão dando mais valor para esse profissional, graças aos profissionais mais antigos e aos que estão se formando e entrando no mercado de trabalho. Hoje Óbidos está servido com bastantes profissionais dessa área. Agradecemos muito o valor que estão nos dando”.

Fotos (01) de Odirlei Santos (01) e Fotos (02) Vander N Andrade

O Profissional de Educação Física

No dia 1º de Setembro, é comemorado em nosso país o Dia do Profissional de Educação Física, uma data voltada para a valorização e entendimento das várias modalidades que englobam essa profissão. Essa celebração ocorre nessa data por coincidir com a instituição da Lei Federal nº 9696, em 01 de setembro de 1998, que regulamentou a Profissão de Educação Física e criou os Conselhos Federais e Regionais de Educação Física.

De acordo com o Conselho Federal de Educação Física, é reconhecido como Profissional de Educação Física aquele identificado pelas denominações a seguir: Professor de Educação Física, Técnico Desportivo, Treinador Esportivo, Preparador Físico, Personal Trainner, Técnico de Esportes; Treinador de Esportes; Preparador Físico-corporal; Professor de Educação Corporal; Orientador de Exercícios Corporais; Monitor de Atividades Corporais; Motricista e Cinesiólogo.

Percebemos, portanto, que a Educação Física é uma área ampla e não se restringe apenas às academias e escolas. O profissional formado nessa área pode atuar com ginástica laboral, esportes e até mesmo em áreas recreativas. Entretanto, vale destacar que o profissional licenciado atua exclusivamente na Educação Básica, enquanto o Bacharelado possibilita o trabalho em outras áreas não relacionadas com o ensino (personal trainer, por exemplo).

Independentemente da área em que o Profissional de Educação Física atua, ele sempre está diretamente relacionado com a promoção da saúde e aumento da qualidade de vida da população. Assim sendo, é fundamental que um profissional formado e devidamente registrado acompanhe as atividades físicas realizadas em academias e escolas, por exemplo, para garantir que a atividade ocorra de maneira adequada, além de garantir a saúde de quem está praticando.

Para garantir que o profissional de Educação Física esteja apto a promover a saúde da população, os cursos oferecidos pelas universidades não se baseiam apenas na prática de exercícios, danças e esportes. Durante toda a formação, o profissional é informado sobre o funcionamento do corpo e tem acesso a matérias como fisiologia, anatomia humana, bioquímica, biofísica e comportamento motor.

Atualmente, percebe-se um aumento na busca pelo condicionamento físico e o corpo perfeito, o que favorece a inserção dos profissionais de Educação Física no mercado de trabalho. É importante salientar que somente esse profissional está apto a criar planos de exercícios que garantam maior eficiência nos treinamentos. Sendo assim, ao iniciar uma atividade física, sempre se informe se há um profissional orientando a atividade.

Curiosidade: O Símbolo da Educação Física é o Discóbolo de Mirón (imagem do início deste texto) e foi escolhido como uma forma de simbolizar a força e o dinamismo da profissão. A pedra do curso, por sua vez, é a de cor verde, que é usada por todos os profissionais da saúde.



Por Ma. Vanessa dos Santos

