Detran firma convênio de sinalização com municípios, Óbidos está incluso

A diretora geral do Departamento de Trânsito do Estado (Detran-Pa), Andrea Hass, firmou nesta quinta-feira, 31, convênio para realizar a sinalização vertical e horizontal de 13 municípios do interior do Pará. A assinatura ocorreu durante a 2ª Reunião do Fórum Permanente de Prefeitas e Prefeitos do Programa Municípios Sustentáveis, que contou com a participação do governador do Estado, Simão Jatene; do senador Flexa Ribeiro; da secretária extraordinária de Municípios Sustentáveis, Izabela Jatene; do chefe da Casa Civil, José Magale; fa vice-presidente da Assembléia Legislativa, Silene Couto, além de deputados federais e estaduais, prefeitos e prefeitas e representantes das prefeituras de todo o Estado.

Os municípios que serão beneficiados com o convênio são Óbidos, Barcarena, Pacajá, São Domingos do Araguaia, Goianésia, Jacundá, Itupiranga, Tucuruí, Capanema, Novo Repartimento, Bragança, Curionópolis e Breves, contemplando todas as regiões do Estado.

A diretora geral do Detran, Andrea Hass, ressalta a importância do trabalho conjunto entre estado e município. "Considero muito importante e necessário a integração entre governo e municípios com o objetivo de alcançar melhorias na qualidade de vida da população. E o investtimento viário está diretamente ligado a esse desenvolvimento. O convênio cumpre, ainda, o que prevê o Código de Trânsito Brasileiro no artigo 24, que trata sobre a competência de implantar, manter e operar sistema de sinalização, e ainda os dispositivos e os equipamentos de controle viário", aformou a diretora.

Somente o Detran deverá investir cerca de R$ 13 milhões no convênio. Além da autarquia, também assinaram convênio a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa).

FONTE: Agência Pará

