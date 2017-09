Praça da Cultura, em Óbidos, recebe um excelente público na abertura da Semana da Pátria

Aconteceu nesta sexta-feira, dia 1º de setembro, na Praça da Cultura, em Óbidos, a abertura da programação da Semana da Pátria. Com o tema “Escola e Família Fortalecendo os Valores em Prol da Equidade Social”, o evento prosseguirá nos dias 4, 5, 6 e encerrará no dia 07 de setembro, dia da Independência do Brasil.

A solenidade de abertura iniciou por volta da 18h, com a concentração das escolas e por volta das 19h aconteceu a abertura oficial, com a presença do Prefeito Chico Alfaia e seu secretariado, entre outras autoridades.

Durante a solenidade de abertura houve o hasteamentos das bandeiras do Brasil, Pará e de Óbidos, em seguida aconteceu o desfile da Educação Infantil das Escolas Municipais, com a presença do Corpo de Bandeiras das Escolas Municipais, Estaduais, Federal e entidades não Governamentais.

O encerramento da Semana da Pátria acontecerá no dia 7 de setembro, quando acontecerão as apresentações das Fanfarras das escolas municipais e estaduais. O desfile da Polícia Militar fechará o evento.

A organização da programação da Semana da Pátria ficou por conta da Secretaria de Educação – Semed, em parceria com as demais secretarias do município de Óbidos.

Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...





Confirma a programação para os dias 4, 5 , 6 e 7 de setembro:

Dia 04 de setembro de 2017

Horário: 18h30 – Concentração das Escolas

19h – Início dos Desfiles

Local: Praça da cultura

Desfile das escolas

1 – E.M.E.I.E.F. Prof. José Tostes

2 – E.M.E.F. Tenente Pedro Muniz

3 – E.M.E.I.E.F. Raimundo Cardoso de Araújo

4 – E.M.E.I.E.F. Duque de Caxias

5 – E.M.E.F. Dr. Raymundo Chaves

6 – Desbravadores

7 – SEMDES - Projetos

8 – E.E.E.M. Professor Maurício Hamoy

Dia 05 de setembro 2017

Horário: 18h30 – Concentração das Escolas

19h – Início dos Desfiles

Local: Praça da cultura

Desfile das escolas

1 – E.M.E.I.E.F. Professora Maria Madalena Printes

2 – Associação Menino Jesus

3 – E.M.E.I.E.F. Guilherme Lopes de Barros

4 – E.M.E.I.E.F. Inglês de Souza

5 – E.M.E.I.E.F. Manoel Valente do Couto

6 – E.M.E.F. Felipe Patroni

7- Instituto Federal do Pará – IFPA

Dia 06 de setembro 2017

Horário: 18h30 – Concentração das Escolas

19h – Início dos Desfiles

ocal: Praça da cultura

Desfile das escolas

1 – E.M.E.I.E.F. José Veríssimo

2 – E.M.E.I.E.F. Irmã Firminakosck

4 – E.M.E.I.E.F. Dom Floriano Loewenau

5 – E.M.E.I.E.F. São Francisco

6 – Assembleia de Deus

7 – E.E.E.M São José

Dia 07 de setembro 2017

Horário: 18h30 – Concentração das Escolas

19h – Início dos Desfiles

Local: Praça da cultura

Desfile das Fanfarras das Escolas e Entidades

1 – Inglês de Souza

2 – Raimundo Cardoso/Menino Jesus

3 – Dom Floriano Loewenau

4 – Frei Edmundo Bonckosck

5 – Raymundo Chaves

7 – São Francisco

8 – Polícia Militar

