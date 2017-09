Semana da Pátria em Óbidos: Seis entidades desfilaram nesta quarta-feira

O penúltimo dia de desfile em homenagem a Semana da Pátria, que está acontecendo na na Praça da Cultura, em Óbidos, ocorreu nesta quarta-feira, dia 06, em que desfilaram seis entidades educacionais, as quais iniciaram suas apresentações por volta das 19h.

As escolas que se apresentaram foram as seguintes:

A Escola Irmã Firmina desfilou com 330 alunos e desenvolveu o tema: com o tema: “Família e escola resgatando valores, transformando a sociedade”;

A Escola Frei Edmundo desfilou com 667 alunos e apresentou o tema: “Uma trajetória em busca da excelência”;

A escola Dom Floriano desfilou com 500 alunos e apresentou o tema: “Escola e família em defesa da vida saudável”;

A escola São Francisco desfilou com 976 alunos e seus alunos de uma forma crítica, apresentaram o tema: “Corrupção uma prática que envergonha a sociedade”;

A Igreja da Assembleia de Deus desfilou com 400 participantes, com tema: “Escola e família fortalecendo em prol da igualdade social”;

E fechando a noite desta quarta-feira, desfilou a Escola do Ensino Médio São José, com o tema: “Reforma do ensino médio desafios e perspectivas”, reforma que afetará o ensino médio de todo País e que em breve estará sendo implementada nas escolas, por decreto.

O Desfile encerrou por volta da meia noite e meia e o povo obidense voltou a prestigiar o evento em homenagem a Semana da Pátria, lotou as arquibancadas da Praça da Cultura e não arredou o pé até o final das apresentações, que encerra hoje, dia 7 de setembro, com o show das Fanfaras das escolas.

Mudanças na programação do Dia 7 de setembro

A programação de encerramento das comemorações da Semana da Pátria, acontecerão na noite desta quinta-feira, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, onde as fanfarras da escolas irão se apresentar. De acordo com a organização do evento - Secretaria Municipal de Educação - anunciou três mudanças em relação a programação divulgadas inicialmente.

Ficou assim a nova ordem da programação de apresentação das fanfarras, no dia 7 de setembro:

Horário: 18h30 – Concentração das Escolas e Entidades

19h – Início das apresentações

Local: Praça da cultura

Apresentações das Fanfarras das Escolas e Entidade

Cerimônia de retirada das Bandeiras (29º CIPM/Fronteira)

1 - Desfile da Policia Militar (29º CIPM/Fronteira)

2 - Escola Fernando Guilhon (Polo Curumu)

3 - Escola São Francisco

4 - Escola Raymundo Chaves

5 - Escola Frei Edmundo

6 - Escola Inglês de Souza

7 - Escola São José

Fotos de Odirlei Santos

