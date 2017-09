Desfile de 7 de setembro encerra as comemorações da Semana da Pátria em Óbidos

A programação de encerramento das comemorações da Semana da Pátria, em Óbidos, aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, onde as fanfarras das escolas obidenses se apresentaram na Praça da Cultura, que recebeu um excelente público.

Foram cinco dias de desfiles em comemoração a Semana da Pátria, onde as escolas, projetos sociais, entidades religiosas, associações, PM, homenagearam vários setores da sociedade, danado ênfase a cultura obidense.

De acordo com a organização do evento - Secretaria Municipal de Educação – as apresentações das Fanfarras iniciaram as 19h, sendo que a apresentações das Fanfarras das Escolas e Entidade ficaram assim:

Cerimônia de retirada das Bandeiras (29º CIPM/Fronteira);

1 - Desfile da Policia Militar (29º CIPM/Fronteira);

2 - Escola Fernando Guilhon (Polo Curumu);

3 - Escola São Francisco;

4 - Escola Raymundo Chaves;

5 - Escola Frei Edmundo;

6 - Escola Inglês de Souza;

7 - Escola São José.

Várias autoridades estiveram presentes no evento de encerramento da Semana da Pátria, organizado pela Secretaria de Educação, como o Prefeito e Vice, Chico Alfaia e Isomar Barros; Secretária de Educação, Ananilva Soares; Comandante da PM, Tenente Arthur Vinhote, Secretários, vereadores entre outras autoridades.

Fotos de Odirlei Santos (01 e 02)

