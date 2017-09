Estudantes obidenses recebem medalhas da Olimpíada Brasileira de Matemática

Aconteceu na sexta-feira, dia 8 de agosto, a entrega das medalhas e premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), aos alunos e professores das escolas públicas do oeste do Pará, que participaram do evento em 2016.

A cerimônia aconteceu no auditório do IFPA – Campus Santarém e entre os premiados estavam três estudantes obidenses: Eder John Cordeiro Andrade Filho, Escola Raymundo Chaves, que recebeu Medalha de Bronze, nível 1; Medalha de Prata para Ronivan Queiroz Cavalcante, da Escola São José, nível 3; Medalha de Bronze para Vagner Leandro Cunha dos Santos, Escola São Francisco, nível .

Na volta para Óbidos, os estudantes foram recepcionados em suas escolas por seus colegas, sendo que registramos a recepção de Eder John, em sua escola, Raymundo Chaves.

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é uma realização do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - e tem como objetivo estimular o estudo da matemática e revelar talentos na área. Em 2017, as escolas privadas de todo o Brasil estão sendo convidadas a participar da OBMEP.

www.obidos.net.br

Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1357-estudantes-obidenses-recebem-medalhas-da-olimpiada-brasileira-de-matematica#sigProIda1991ea638 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.