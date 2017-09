Prefeitura de Óbidos divulga 8 editais de licitações para contratação em diversas áreas

A Prefeitura Municipal de Óbidos, no oeste do Pará, por meio da Comissão Permanente de Licitações (CPL), divulgou editais para a contratação de produtos e serviços que visam atender demandas em diversos órgãos ligados à administração municipal.

Os editais nas modalidades Tomadas de Preços e Pregão Presencial serão realizados a partir do dia 18 de setembro, segunda-feira, na sede da Prefeitura de Óbidos, onde fica localizada a sala da CPL.

Abaixo confira as informações dos certames a serem realizados no mês de setembro.

Tomadas de Preços nº 006/2017/PMO/SEMDES

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de marmitas e salgados para atender às demandas dos serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES), Conselhos, Serviços de Proteção Social Básica e Especial do CRAS e CREAS, bem como do Programa Bolsa Família e CADÚNICO no exercício de 2017.

Data/ Horário do certame: 27/09/2017 às 9h00

Local: Prefeitura de Óbidos – Sala de Licitações

Tomadas de Preços nº 007/2017/PMO/SEMDES

Objeto: Contratação de empresa para a aquisição de material – ferramenta, para atender às demandas dos serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES), Conselhos e Serviços de Proteção Social Básica e Especial do CRAS e CREAS, no município de Óbidos, no exercício de 2017.

Data/ Horário do certame: 25/09/2017 às 9h00

Local: Prefeitura de Óbidos – Sala de Licitações

Pregão Presencial nº 034/2017/PMO

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para a aquisição de material esportivo; material de expediente; material de higiene e limpeza para atender às necessidades das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e aquisição de materiais para copa e cozinha.

Data/ Horário do certame: 20/09/2017 às 9h00

Local: Prefeitura de Óbidos – Sala de Licitações

Pregão Presencial nº 037/2017/PMO/SEMAD

Objeto: Contratação de empresa para locação de veículos automotivos, motocicletas e lanchas, para atender às necessidades dos setores da Administração Pública Municipal: Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano (SEMAD), Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças (SEMPOF), Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB), para o exercício de 2017.

Data/ Horário do certame: 26/09/2017 às 9h00

Local: Prefeitura de Óbidos – Sala de Licitações

Pregão Presencial nº 032/2017/PMO/SEMDES

Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos e elétricos, para atender às demandas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES), no município de Óbidos-PA.

Data/ Horário do certame: 18/09/2017 às 9h00

Local: Prefeitura de Óbidos – Sala de Licitações

Pregão Presencial nº 033/2017/PMO/SEMSA

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de informática e seus insumos, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA).

Data/ Horário do certame: 19/09/2017 às 9h00

Local: Prefeitura de Óbidos – Sala de Licitações

Pregão Presencial nº 035/2017/PMO/SEMED

Objeto: Aquisição de assessórios para instrumentos de fanfarras, visando atendimento das escolas da Rede Pública Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), no município de Óbidos – PA.

Data/ Horário do certame: 21/09/2017 às 9h00

Local: Prefeitura de Óbidos – Sala de Licitações

Pregão Presencial nº 036/2017/PMO/SEMSA

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de oxigênio medicinal para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), no município de Óbidos-PA, no exercício do ano de 2017.

Data/ Horário do certame: 22/09/2017 às 9h00

Local: Prefeitura de Óbidos – Sala de Licitações

As informações completas sobre os editais dos pregões e tomadas de preços podem ser acessadas AQUI.

SERVIÇO:

Comissão Permanente de Licitações

Endereço: Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 – Centro – Sede da Prefeitura de Óbidos

Atendimento externo: 8h às 13h de segunda a sexta-feira

E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

Contato: (93) 3547 – 3044

FONTE: ASCOM/PMO

