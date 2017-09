Diretoria da LDO entrega gêneros alimentícios a Fazenda da Esperança e Santa Casa

No dia 09 de setembro aconteceu o jogo entre a Seleção de Óbidos e a Seleção de Monte Alegre, em que Óbidos venceu a partida por 3 x 1. Nesse dia, a diretoria da Liga Desportiva Obidense – LDO arrecadou na entrada do Estádio Arizão, 232 kg de alimentos não perecíeis, os quais foram doados as entidades filantrópicas: Fazenda da Esperança e Hospital Dom Floriano, em Óbidos.

A cerimônia de doação aconteceu na noite desta quarta-feira, 13, na sede da Liga Desportiva Obidense – LDO, onde a Diretoria da LDO, na pessoa de seu presidente, Sr. Eder Trindade, entregou 119kg dos alimentos para o Frei Haroldo, coordenador da Fazenda da Esperança e colaboradores, conforme podem ver no registro fotográfico.

Na manhã desta quinta-feira, dia 14, a Diretoria da LDO fará a entrega de 113kg dos alimentos arrecadados ao Frei Joel, Diretor do Hospital Dom Floriano, antiga Santa Casa de Misericórdia de Óbidos.

Atitudes como essa da Diretoria da Liga Desportiva e os torcedores que fizeram a doação dos alimentos é que engrandecem o ser humano e a solidariedade, pois esses alimentos irão contribuir com a manutenção dessas entidades que lutam para fazer serviços humanitários e de saúde à sociedade obidense.

Fotos de Vander N Andrade

