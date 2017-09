Oriximiná sedia a etapa do Baixo Amazonas dos Jogos Abertos do Pará

Delegações de 10 municípios participam do evento que envolve aproximadamente 800 atletas.

A 10º edição dos Jogos Abertos do Pará (Joapa), etapa Baixo Amazonas, realizado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), iniciou oficialmente na noite de quarta-feira (13), em Oriximiná, na região oeste do Pará.

A cidade sede recebe pela primeira vez a etapa regional da competição que será realizada no período de 13 a 17 de setembro. O evento esportivo reúne aproximadamente 800 atletas, de 10 municípios, que disputarão as modalidades futsal, voleibol, handebol, basquetebol, tênis de mesa e futebol de areia.

A Praça Centenário foi o palco da cerimônia de abertura que contou com a presença de representantes de todos os municípios participantes. O momento foi marcado pela apresentação das delegações, seguido do juramento dos atletas, realizado pelo atleta Marcos Tavares, integrante da seleção de vôlei de Oriximiná. A ex-técnica da seleção de vôlei de Oriximiná e professora de Educação Física, Elmira Carvalho, conduziu a tocha olímpica e acendeu a pira olímpica.

Delegação obidense - A delegação obidense composta por mais de 70 pessoas entre atletas e comissão técnica, chegou no início da noite a Oriximiná. Com uma das maiores delegações da competição, o município é um dos fortes candidatos a confirmar a classificação em mais de uma modalidade para a etapa estadual dos jogos.

“Com a superação dos desafios para que nossa delegação chegasse aqui, estamos muito motivados e confiantes com relação ao desempenho de nossas equipes. Óbidos está aqui para brigar pelas primeiras colocações”, disse o secretário de Esporte e Lazer de Óbidos, Luiz Carlos Queiroz.

A atleta Irenice Albuquerque, da equipe de handebol obidense, participa pela 6ª vez do Joapa. Profissional de Educação Física, ela participou ativamente da preparação da equipe e está confiante em relação ao rendimento do time obidense. “Mesmo com o tempo curto de preparação estamos confiantes, nossa equipe já tem um bom entrosamento e é experiente em competições desse nível. Vamos brigar pela classificação para etapa estadual”.

Incentivo ao esporte – A secretária de Estado de Esporte e Lazer, Renilce Nicodemos, participou da cerimônia de abertura e destacou a importância do Joapa para a evolução do esporte brasileiro, como principal instrumento para revelar novos talentos nas diversas modalidades que integram a competição. “O Joapa tem papel fundamental para a evolução do esporte paraense e porque não dizer para o esporte brasileiro. Nas diversas etapas realizadas em todas as regiões do estado, esta competição revela grandes talentos do nosso esporte que muito em breve poderão integrar as seleções a nível nacional”, disse a titular da Seel.

O prefeito de Oriximiná, Ludugero Tavares, lembrou do grande desafio da cidade sede de acolher o maior evento esportivo da região. “Antes de tudo agradecemos a confiança do governo Estado em nos conceder o privilégio de sediar o Joapa. Nossas equipes trabalharam e estão trabalhando incansavelmente para receber a todos da melhor maneira possível e assim realizar uma das melhores estadas desta importante competição”, afirmou.

As disputas das cinco modalidades iniciam a partir desta quinta-feira (14), e serão divididas em três locais: Ginásio Municipal Guilherme Guerreiro, na quadra poliesportiva da Escola Estadual Padre José Nicolino de Sousa e na Escola Técnica.

