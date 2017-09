Comunicado da Organização do XIII Festival de Música Obidense (FEMOB)

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), por meio da Comissão Organizadora do XIII Festival de Música Obidense (FEMOB), comunica que a data de confirmação das 24 canções selecionadas para a fase eliminatória do festival que será realizado nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2017, foi alterada para o dia 18 de setembro, segunda-feira.

Os organizadores esclarecem que a não publicação das músicas selecionadas na data informada no edital do evento – 15 de setembro (sexta-feira) – ocorre em função do grande número de inscrições, superando todas as expectativas.

Ao todo 49 músicas foram inscritas até o dia 8 de setembro. Com isso houve a necessidade de ampliar os dias de avaliação do corpo técnico, para que ocorra uma triagem mais detalhada das canções.

A comissão publicará a lista oficial das canções selecionadas nos sites: wwww.prefeituradeobidos.com.br (site da Prefeitura de Óbidos), www.obidense.com.br (Portal Obidense) e www.obidos.net.br (Site Chupa Osso).

