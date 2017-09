Programa Territórios Sustentáveis realiza oficina de elaboração de Projetos Quilombolas

O objetivo é trabalhar junto às Comunidades Remanescentes de Quilombos a autonomia para a elaboração de projetos e captação de recursos

Fomentar a autonomia nos oito Territórios Quilombolas do município de Oriximiná é um dos objetivos do Programa Territórios Sustentáveis, que nos dias 12 e 13 de setembro realizou a quarta Oficina de Elaboração e Projetos Quilombolas que contou com a participação de representantes das associações remanescentes de Quilombos da Área Trombetas (ACORQAT), Erepecuru (Acorq), Ariramba (Acorqa), Boa Vista (ACRQBV), Alto Trombetas I (Mãe Domingas), Cachoeira Porteira (Amocreq) e Associação de Remanescentes Quilombolas do Município de Oriximiná (Arqmo).

Durante a oficina foi aplicada a metodologia participativa, intercalando aulas teóricas com atividades praticas entendendo a troca de saberes como fundamental para a aprendizagem dos processos. “A ideia é dar condições para que eles possam desenvolver seus projetos, captar recursos que serão gerenciados de acordos com suas próprias demandas e capacidades técnicas. Trabalhar a autonomia das associações é fundamental para o desenvolvimento sustentável das comunidades e municípios da Amazônia.” declarou Caio Barros Matos, coordenador do eixo quilombola, Programa Territórios Sustentáveis.

O Programa Territórios Sustentáveis é uma iniciativa da Agenda Publica, Equipe de Conservação da Amazônia (Ecam) e Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), com apoio financeiro da Mineração Rio do Norte.

FONTE: ASCOM/Territórios Sustentáveis

