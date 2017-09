A abertura do 29º Festival do Tucunaré aconteceu nesta sexta-feira, dia 15

O Festival do Tucunaré – um dos mais tradicionais do calendário cultural de Óbidos - atrai milhares de pessoas todos os anos no mês de setembro, quando surgem belas praias no Lago do Curumu, onde é montada a estrutura para realização do Festival.

Assim, nesta sexta-feira, dia 15, aconteceu a abertura do 29º Festival do Tucunaré, no Clube das Mães, onde a população obidense foi prestigiar o evento e conheceu as belas jovens que concorrerão a Rainha do Festival: Eloina Pinheiro, Jamile Regis, Jaciela do Amaral e Júlia Souza. Após o desfile das candidatas, houve apresentações culturais, e em seguida aconteceu a tradicional seresta organizada pela Comunidade, iniciando assim, o 29ª Festival do Tucunaré.

Para Chico Alfaia, prefeito, “O Festival está completando 29 anos e prova que está sólido e que além da festa, chama a atenção para a preservação do tucunaré. O Festival também traz benefícios para a população do Curumu com a arrecadação de recursos durante a realização do festival”.

Dona Irene Paiva, uma das organizadoras do Festival, comentou sobre o Festival: “Esperamos que o Festival seja um sucesso e que possamos dar o melhor para as pessoas que vêm de longe prestigiar o Festival do Tucunaré, e que poderão apreciar o tucunaré assado, caldeirada, mujica de tucunaré, pois todas essas iguarias vamos ter em nossa cozinha”.

Curumu

A comunidade do Curumu está localizada cerca de 30km da sede do município de Óbidos, no oeste do Pará, onde esta época do ano surgem praias exuberantes cercadas por águas calmas e convidativas para um banho, esse é o cenário da região onde está acontecendo o Festival do Tucunaré.

Tucunaré

O lago do Curumu é conhecido também pela fartura do Tucunaré, espécie de peixe considerada umas das mais populares da Amazônia, que tem hábitos diurnos e que esta época do ano (vazante) busca as águas calmas do lago para a reprodução.

Programação:

16/09 (sábado)

Manhã

Maratona (Percurso – Serrinha até a sede da Vila do Curumú)

Corrida de Rabeta

Tarde

13h – Mine torneio de duplas e leilão

Obs. A partir das 13h música ao vivo com Dedê e Marlene

22h – Festa dançante com a Banda Lazer de Óbidos

17/09 (domingo)

8h – Música ao vivo na praia do Curumú, com leilão de pratos variados do Tucunaré

16h – Desfile das candidatas ao título de Rainha do Festival

19h – Encerramento do festival

Fotos de Odirlei Santos

