Comunidade do Arapucu promoverá “Rifa Solidária” em prol de “Netinho”

A Comunidade Arapucu promoverá no sábado, dia 23 de setembro, uma “Rifa Solidária”, para ajudar Edielson dos Santos Alves, conhecido pelos amigos como “Netinho”, que sofreu um acidente de moto em Óbidos e está internado em um hospital em Santarém.

A “Rifa Beneficente” terá 20 prêmios, está sendo vendida por R$ 5,00 (cinco reais) e o sorteio será realizado na Praça Central da Vila do Arapucú, a parti das 9h. Durante o evento haverá torneio de duplas masculino e feminino, torneio de voleibol misto, som ao vivo e serviço de cozinha durante o dia todo.

Entenda o Caso

Edielson dos Santos Alves, “Netinho”, sofreu um acidente de moto no dia 26 de agosto, na estrada do Arapucú, comunidade próxima a cidade de Óbidos. Na queda, Netinho bateu a cabeça e entrou em coma. Foi levado para a cidade de Santarém e há duas semanas luta pela sobrevivência no Hospital Municipal de Santarém. Segundo informações, o estado de Netinho já está estável e aos poucos está se recuperando e a família está precisando de ajuda financeira, para manter Netinho em tratamento em Santarém.

Com informações de Francerley Santos

