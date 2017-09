29º Festival do Tucunaré encerra com a escolha da Rainha do Festival

O tradicional Festival do Tucunaré, que todo ano é realizado nas praias do Lago do Curumu, este ano em sua 29º Edição, iniciou na sexta-feira, dia 15, com a tradicional Seresta de Abertura e encerrou neste domingo, dia 17, com a escolha da Rainha Festival.

As belas praias do Lago do Curumu formaram o cenário para realização do 29º Festival do Tucunaré, onde a comunidade do Curumu e visitantes, vivenciaram três dias de muita festa, que recebeu um excelente público, que puderam se refrescar nas águas límpidas do Lago do Curumu e se deliciar com as variedades de pratos feitos com o tucunaré.

A programação foi bastante diversificada, além de valorizar as tradições da comunidade, contemplou a parte cultural e esportiva. Houve leilões e bailes dançantes na sede da comunidade, competições esportivas, entre outras atrações, como: Dedé, Marlene Show e Banda Lazer .

Neste domingo, dia 17, o momento mais esperado foi a escolha da Rainha do Festival, do qual concorreram quatro jovens: Eloina Pinheiro, Jamile Regis, Jaciela do Amaral e Júlia Souza, que desfilaram para o público presente, sendo que a grande vencedora foi Jamile Regis e em segundo lugar ficou, Eloina Pinheiro.

A Organização ficou por conta do Clube das Mães do Curumu em parceria com a Prefeitura de Óbidos, através da Secretaria de Cultura.

Fotos de Odirlei Santos

