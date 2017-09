A Coordenação do Festival de Música Obidense divulga relação das músicas classificadas

A coordenação do XIII Festival de Música Obidense divulgou nesta segunda-feira, dia 18, o RESULTADO PARCIAL DA TRIAGEM das músicas que se inscreveram no festival, as quais estão na ordem de classificação, sendo que as 24 primeiras músicas passam para a próxima fase.

A Coordenação do Festival informou o seguinte na divulgação do resultado: “Devido a alteração da data da triagem das canções inscritas no XIII FEMOB, a data de confirmação também sofrerá uma pequena alteração, pois conforme o estabelecido no edital, o autor da canção classificada deveria confirmar sua participação no período de 16 a 19 de setembro, passando então a valer o período de 18 a 21 de setembro de 2017, na sede da Secretaria Municipal de Cultura no horário de expediente ou pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

Vencido este prazo, caso não haja a devida confirmação, a canção poderá ser desclassificada e substituída por outra, de acordo com a ordem de classificação estabelecida no processo de triagem.

A data, horário, local e ordem para ensaios das canções classificadas serão divulgadas no período de 02 a 04 de outubro de 2017”.

