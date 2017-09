O XIV – Troféu Índio Pauxi será entregue dia 23 de setembro, em Manaus

O XIV - TROFÉU ÍNDIO PAUXI – edição 2017, acontecerá no dia 23 de setembro, em Manaus, no no CLUB FAZENDÁRIO, numa promoção da Associação dos Obidenses Residentes em Manaus – ADORM.

O objetivo do Troféu Índio Pauxi, segundo o regulamento “é premiar anualmente obidenses ou entidades que se destacaram prestando relevantes serviços à comunidade nas mais diversas áreas”, na expressão de agradecimento e aplausos de toda terra Pauxi.

Os agraciados foram escolhidos por uma comissão composta por empresários obidenses que residem em Manaus e pela diretoria da Associação dos Obidenses Residentes em Manaus. Este ano os obidenses selecionados para receber o Troféu Índio Pauxi, foram os seguintes:

ANTÔNIO MORAIS DE AQUINO: Engenheiro Elétrico com Pós-Graduação em Administração Hospitalar;

CIMAR GARCEZ: Fotógrafo;

DANIEL VASCONCELOS: Odontólogo;

JOSÉ JÚLIO MACIEL PINTO: Professor em Óbidos;

OTÁVIO CANTO LOPES: Professor pesquisador da UFPA;

ROSINALDO CARDOSO: Vereador em Óbidos;

WILLIAM CANTO: Professor em Óbidos.

A pessoa ou entidade agraciada com o TROFÉU ÍNDIO PAUXI, receberá um Diploma de Mérito e uma Estatueta de Madeira, simbolizando o Índio Pauxi, significando o valor de quem trabalha com ideal e denodo, por uma sociedade mais próspera e mais justa.

Assim, os organizadores do evento, tendo a frente o obidense Paulo Onofre, se empenham em organizar a festa e escolher os obidenses que receberão o Troféu, sendo que muitas vezes migraram para Manaus, Belém, ou outras cidades, enfrentando vários percalços, vivendo longe de suas famílias e mesmo assim venceram todos os obstáculos e é importante destacar: não esqueceram suas raízes.

