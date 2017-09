Mais regional, Çairé 2017 começa nesta quinta na Vila de Alter do Chão

Festa de luz, de cores, da fé, do sagrado e do profano. Tudo isso pode ser encontrado no Çairé, a maior manifestação cultural e folclórica da região oeste do Pará, que há mais de 300 anos mexe com o imaginário e instiga cada vez mais pessoas a conhecer o que é essa festa, que começa nesta quinta-feira (21), a partir das 5h, na Vila Balneária de Alter do Chão, a 30 km de Santarém. O evento segue até o dia 30, reunindo moradores da Vila e milhares de turistas de todos os cantos do Brasil e do mundo.

A programação deste ano está mais regional. Com o tema "Festa e Fé", os organizadores voltaram às origens ao convidar as pessoas a celebrar um Çairé menos pirotécnico e mais enraizado, com base nas crenças, sons e ritmos típicos. Logo na abertura, todos se envolvem na tradicional procissão até a praia da Gurita. Lá, homens e mulheres se dividem carregando dois mastros, que serão erguidos na Praça do Çairé em uma competição para ver quem consegue fincá-los primeiro. O rito do Çairé prossegue no primeiro dia e à noite inicia a programação cultural com muito carimbó e guitarrada.

O rei do carimbó, Pinduca, e a cantora Lucinha Bastos são as grandes atrações da sexta-feira (22), que conta ainda com shows de artistas locais e apresentações de grupos de carimbó. No sábado (23), quem faz a alegria dos visitantes, no Lago dos Botos, é a internacional Dona Onete, de Belém para o mundo, com o consagrado "No meio do Pitiú".

Disputa empatada

Incorporada à festa do Çairé no ano de 1997, mas com disputa de títulos só em 1999, o duelo entre os Botos Tucuxi e Cor de Rosa promete ser um dos mais acirrados dos últimos anos. Após meses de preparação, chega o grande momento de mostrar ao público e aos jurados, cores, beleza e perfeição no Lago do Botos. As duas agremiações estão empatadas em número de títulos: nove para cada uma. O Tucuxi, atual campeão, busca o bi-campeonato. Na edição deste ano, o Boto Cinza traz o tema "A expressão do Çaire, já o Boto Rosa defende o tema "A Arte do Som".

O festival do Çairé prossegue no domingo (24), na segunda-feira (25), quando todos vão conhecer o boto campeão de 2017, e se estende até o dia 30, na festa da vitória, realizada no barracão do boto vencedor.

FONTE: Agência Pará

Programação

21/09 – quinta-feira

05h - Alvorada (Vila de Alter do Chão)

07h - Benção do Çairé (Praça do Çairé)

08h - Traslado dos Mastros da Praia do Cajueiro à Praça do Çairé (Vila de Alter do Chão)

09h - Abertura Oficial (Praça do Çairé)

11h - Visita às Barracas (Praça do Çairé)

11h30 - Apresentação do Grupo Espanta-Cão (Praça do Çairé)

12h30 - Almoço dos Mordomos e Convidados (Praça do Çairé)

18h00 - Rito Religioso (Praça do Çairé)

19h30 - Show Local – Nélson Vinencci e Walluc (Palco Externo da Praça do Çairé)

19h30 - Abertura dos Portões (Lago dos Botos)

20h30 - Danças Tradicionais e Dança Convidada (Lago dos Botos)

23h30 - Show Guitarrada com Mestre Solano (Lago dos Botos)

01h30 - Banda Quinta Dimensão (Lago dos Botos)

22/09 – sexta-feira

12h - Carimbó Cumaru (Praça Sete de Setembro)

14h - Carimbó Regional Uiara (Praça Sete de Setembro)

16h - Carimbó Regional Tucuxi (Praça Sete de Setembro)

18h - Rito Religioso (Praça do Çairé)

19h30 - Show Local – César Brasil e Cristina Caetano (Palco Externo da Praça do Çairé)

19h30 - Abertura dos Portões (Lago dos Botos)

21h - Show Lucinha Bastos (Lago dos Botos)

23h - Show Pinduca (Lago dos Botos)

02h - Banda Ricardão (Lago dos Botos)

23/09 - sábado

12h - Carimbó Kuatá (Praça Sete de Setembro)

14h - Carimbó Carimbatuque (Praça Sete de Setembro)

16h - Carimbó Chico Malta & Cobra Grande (Praça Sete de Setembro)

18h - Rito Religioso (Praça do Çairé)

19h30 - Show Local – Priscila Castro e Nato Aguiar (Palco Externo da Praça do Çairé)

19h30 - Abertura dos Portões (Lago dos Botos)

20h30 - DJ Murilo Gonçalves (Lago dos Botos)

21h - Esquenta do Boto Cor de Rosa (Lago dos Botos)

21h30 - Apresentação do Boto Cor de Rosa (Lago dos Botos)

23h - Esquenta do Boto Tucuxi (Lago dos Botos)

0h - Apresentação do Boto Tucuxi (Lago dos Botos)

02h - Show Dona Onete (Lago dos Botos)

24/09 - domingo

12h - Carimbó Tatu Kanastra (Praça Sete de Setembro)

14h - Carimbó Regional Tucuxi (Praça Sete de Setembro)

16h - Carimbó Regional Uiara (Praça Sete de Setembro)

18h - Rito Religioso (Praça do Çairé)

19h30 - Show Local – Kaila Moura e Eduardo Dias (Palco Externo da Praça do Çairé)

19h30 - Abertura dos Portões (Lago dos Botos)

20h30 - Show Três Amazônias – David Assayag, Patrícia Bastos e Silvan Galvão (Praça Sete de Setembro)

22h - Banda Cintura Fina (Lago dos Botos)

23h30 - Banda Explosão (Lago dos Botos)

25/09 – segunda-feira

08h - Derrubada dos Mastros | Danças | Cecuiara (Praça do Çairé)

16h - Abertura dos Portões (Lago dos Botos)

17h - Apuração de Votos dos Botos (Lago dos Botos)

19h - Show Orquestra Filarmônica de Santarém (Praça do Çairé)

20h30 - Show Chorimbó da Dona Glória (Palco Externo da Praça do Çairé)

22h - Festa dos Barraqueiros – Banda Pegada do Forró e Banda Ki Babado (Lago dos Botos)

30/09 - sábado

22h - Festa da Vitória – Banda Quinta Dimensão (Barracão do Boto Vencedor)





