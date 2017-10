Fanfarra Dinamite da Escola Inglês de Souza é campeão em Alenquer

Aconteceu no Município de Alenquer, no sábado, dia 07, Concurso Intermunicipal de Bandas e Fanfarras, do qual participaram Fanfarras das escolas de Óbidos, sendo que a Fanfarra Dinamite, da Escola Inglês de Souza foi a grande campeã na categoria melodia e a Fanfarra Tsunami, da Escola Frei Edmundo, ficou em segundo lugar, na categoria simples

A Fanfarra Dinamite é composta por ceca de 70 componentes e para conquistar o título de Campeão do Concurso, apresentou o tema: “Sertanejo Raiz, das modinhas as festas de peão” e concorreu com Fanfarras de Óbidos, Alenquer e Curuá.

O Professor Rodrigo Rodrigues, foi premiado como o melhor Regente, o qual nos informou que já está há 4 anos na escola Inglês de Souza e este ano como não teve o Festival em Óbidos, montaram um projeto para levar a Banda para participar de festivais nas cidades vizinhas e foram agraciados com o título de Campeã do Concurso de Fanfarras de Alenquer. “Estamos muito felizes por esse título na categoria melodia, pois estamos buscando esse título desde o ano passado”, comentou Rodrigo.

A diretora da Escola Inglês de Souza comentou sobre a premiação: “Foi uma satisfação muito grande conquistarmos esse título, haja vista essa ter sido uma premiação inédita, pois foi a primeira vez que uma banda de Óbidos traz um troféu de um concurso intermunicipal, concorrendo com bandas que já foram tricampeãs desse concurso. É muito bom ver esses meninos felizes”.

Robson Ribeiro que é regente da Fanfarra Tsunami comentou sobre a participação e o segundo lugar para a escola Frei Edmundo: “É muito gratificante trabalhar com esses jovens que tem o prazer e essa vontade de tocar, então, é muito prazeroso participar desse concurso e ver a felicidade nos rostos deles. A escola não participava de concursos há 4 anos e estamos ressurgindo com o nome da escola e agora é pra ficar, com com o segundo lugar em um concurso intermunicipal”, disse Robson.

Fotos de Odirlei Santos

