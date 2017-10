A II Mostra da Cultura Pauxis foi aberta em Belém

A II Mostra da Cultura Pauxis, promovida pelo Jornal Folha de Óbidos, iniciou nesta segunda-feira, dia 09, e continuará aberta ao público até sexta-feira, dia 13. A Mostra está acontecendo na galeria Walmir Bispo (Padre Prudêncio, 681, bairro da Campina), como homenagem a passagem do aniversário da cidade de Óbidos.

Segundo Aristidies Dias, Tidão, organizador da Mostra, a primeira Mostra aconteceu há 14 anos e contou com a grande participação dos obidenses, inclusive com a presença do ilustre escritor Ildefonso Guimarães. “Este ano esperamos que também tenhamos a presença de grande parte de nossos conterrâneos onde possam conhecer um pouco mais da nossa cultura através de trabalhos artísticos e literários de nossos irmãos, que é o objetivo de nossa mostra”, comentou Aristides.

Durante o evento, Rosinaldo Cardoso, que é vereador e músico em Óbidos, declamou algumas de suas poesias, assim como o estreante José Raimundo Canto, que também declamou uma de suas poesias.

O obidense Maquinho iniciou a sessão musical e com seu Saxofone tocou belas canções de seu repertório; logo após, o cantor e compositor Edardo Dias realizou o lançamento de seu novo CD, “Carimbó: do Baixo Amazonas e outros BATUQUES” e cantou alguns de seus sucessos para as pessoas que foram prestigiar o evento.

Na Mostra estão expostos trabalhos literários de vários autores obidenses; fotografias da Cidade de Óbidos em várias épocas, de fotógrafos obidenses; arte das máscaras de papel confeccionadas para os Mascarados Fobós; quadros de artistas obidenses; a indumentária do Mascarado Fobó, entre outros artefatos.

Vale a pena fazer uma visita, pois a galeria estará aberta a partir das 19h até o dia 13 de outubro.

www.obidos.net.br

Fotos de João Canto

FOTOS…



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1438-a-ii-mostra-da-cultura-pauxis-foi-aberta-em-belem#sigProIdeff8ec1621 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.