Segundo dia do FEMEMO teve 22 apresentações

No segundo dia do Festival de Músicas das Escolas do Município de Óbidos - FEMOMO, dia 12, organizado pela Secretaria Municipal de Educação apresentaram-se 22 candidatos em que a mesa julgadora teve a grande responsabilidade de avaliar e classificar os finalistas que subirão ao palco para a grande final que ocorrerá nesta sexta-feira, dia 13.

O evento que tem como principal objetivo revelar e valorizar os talentos musicais existentes nas escolas da rede pública municipal e estadual de Óbidos.

Registramos algumas imagens deste segundo dia de competição, onde apresentaram-se nove candidatos pela categoria B e treze pela categoria A, sendo que a grande final acontece nesta sexta-feira, dia 13.

Fotos de Odirlei Santos

