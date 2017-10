Conheça os vencedores do III Festival de Música das Escolas de Óbidos

Aconteceu nesta sexta-feira, dia 13, a final do III Festival de Músicas das Escolas do Município de Óbidos - FEMEMO, organizado pela Secretaria Municipal de Educação, quando se apresentaram 20 candidatos em que os jurados tiveram a grande responsabilidade de avaliar e classificar os vencedores do III FEMEMO, que deram um show no palco, digno de uma grande final em que todos que participaram estão de parabéns.

O evento que teve como principal objetivo revelar e valorizar os talentos musicais existentes nas escolas da rede pública municipal e estadual de Óbidos.

Fizemos essas imagens do dia da grande final, onde 10 candidatos da categoria A, 4 da categoria B e 6 da categoria C, se apresentaram ao público e aos jurados, com direito a a torcidas organizadas, que incentivaram seus candidatos preferidos na hora da apresentação.

Após as apresentações, contabilizadas as notas dos jurados, foram conhecidos os vencedores do Festival por categorias. Os campeões da noite receberam suas premiações e foram bastante aplaudidos pela plateia.

Confira os vencedores:

Categoria A

1 º) Tiago Ângelo de Mesquita Caetano (Escola Felipe Patroni)

2º) Maria Eduarda Feitosa Ferreira (Escola José Verissimo)

3º) Gabriele Pinheiro dos Santos ( Escola Raymundo Chaves)



Categoria B

1º) Francinete Sampaio Florenzano ( Escola Felipe Patroni)

2º) Ana Maria Sampaio de Sousa ( Escola Pedro Pomar “Cipoal”)

3º) Ane Karoline da Silva Nascimento ( Escola Raymundo Chaves)



Categoria C

1º) Gabriela Matos Procópio (Escola São Francisco)

2º) Samara Viviam Silva de Sousa ( Escola Inglês de Souza)

3º) Bruno Figueiredo Galucio (Escola São Francisco)

