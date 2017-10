Projeto de Lei nº 7.252 prevê a interligação dos estados do Pará, Amapá e Roraima por BR

O Projeto de Lei nº 7.252, de 2017, tem por objetivo prolongar o traçado da rodovia BR-156, desde Laranjal do Jari, no Amapá, até PA-254 no Município de Alenquer, no Estado do Pará. Com as alterações propostas, a BR-156 será estendida desde Laranjal do Jari até o Município de Alenquer, no Estado do Pará, com grande parte do traçado coincidente com o da rodovia estadual PA-254, numa extensão de 382 km. Dessa forma, a BR-156 passaria a ter um total de 1.294 km, com o trajeto previsto desde Alenquer até a fronteira com a Guiana Francesa.

A Idéia é federalizar a PA-254 para interligar a BR-156 e interligar o Estado do Pará com o Amampá, como também a interligar a BR-254, no Estado de Roraima. Com a federalização, o DENIT ficará responsável pela manutenção e a construção dessa estada.

Referente a esse projeto, o seu autor, Deputado Remídio Monai, esteve na Câmara de Vereadores de Óbidos, semana passada, o qual comentou: “Estivemos nesta região ano passado pra falar sobre um estudo como exportar pela região norte e identificamos a necessidade de ter uma ligação entre os Estados do Pará, Roraima e Amapá, pois não tem nenhuma rodovia ligando esses estados. Então nós estamos aqui pedindo apoio da classe política local para que possamos reativar esse projeto da ligação da BR-163, com a BR – 210 que liga o estado de Roraima”, comentou Remidio.

Segundo Remídio, o Ministro Transporte já autorizou o estudo de viabilidade técnica e econômica que deverá ser concluído em dezembro. “Com esse estudo o Ministro vem se comprometendo fazer um estudo de engenharia e do custo da obra, que é o próximo passo”, informou Remidio.

Com relação a Óbidos, o Deputado comentou: “O Porto de Óbidos pra nós é interessante porque a nossa produção de soja hoje, está crescendo bastante em Roraima e o desejo nosso é exportar por aqui. E também comprar o calcário aqui e levar para a produção de soja e arroz em Roraima, como também há interesse na pecuária”.

Perguntado sobre o tempo para que esse projeto seja implementado, o Deputado não especificou um prazo, pois segundo ele, vai depender muito da classe política do Pará, pois a maioria do trecho que precisa ser construído está no Estado do Pará. “O momento de se unir é este, pois não é um projeto partidário é um projeto que estamos buscando apoio de toda classe política de todos os partidos, de toda a sociedade envolvida para que a possamos tira do papel esse projeto que é de grande importância para nós”, finalizou Remídio.

O Prefeito Chico Alfaia que estava presente na reunião, comentou: “Uma das maiores dificuldades para expansão e progresso do Município são as estradas. Algumas estradas são estaduais outras são Federais e nós não somos assistidos. Sem pavimentação asfáltica, no período de inverno amazônico essas estradas ficam intrafegáveis e a população sofre muito. Esperamos que com a visita do Deputado Remídio aqui na região, possamos no futuro próximo reorientar essas questões e quem sabe solucionar esse caso. Nós precismos pensar de forma regionalizada, de forma individual não dá mais”.

