Santa Casa e Fazenda da Esperança recebem 176kg de alimentos doados pelo Lacob

No dia 30 de setembro aconteceu a primeira “Maratona Lacobito”, realizada em comemoração aos 20 anos do Laboratório de Analise Clinica de Óbidos, LACOB, de propriedade do Farmacêutico Wiliams Canto e durante as inscrições foram arrecadados alimentos não perecíveis, com objetivo de serem doados instituições beneficentes em Óbidos.

Neste domingo, dia 15, registramos a entrega de 176 Kg de alimentos arrecadados durante a I Maratona LACOBITO, sendo 88 Kg foram doados à Fazenda da Esperança e 88 kg pra Santa Casa de Misericórdia de Óbidos (Hospital Dom Floriano), os quais foram entregues por Mara e Wiliams Canto.

