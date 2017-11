Comunidades do Município de Óbidos recebem ações de cidadania

As Comunidades do Cruzeirão, Saubão, Santo Antônio, São Domingos e Pedras, no Município de Óbidos, receberam a ação do CRAS volante, na sexta-feira, dia 10, numa grande mobilização social intitulada: “Ações Suas e SEMDES nas Comunidades".

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES em parceria com Sistema Único de Assistência Social (Suas), organizadoras das ações, informaram que o evento teve como objetivo favorecer a troca de experiências, aprendizagens, vivências e a geração de renda dos participantes; a interação e socialização entre as diversas gerações; a valorização do trabalho artesanal como fonte de renda.

Segundos os dados levantados pela secretaria de desenvolvimento social, nessa primeira ação mais de 126 pessoas foram assistidas, houve palestra sobre empreendedorismo e agricultura familiar, projetos de ações sócio assistenciais, atendimento Psicossocial, Carteira do idoso, Cadastro Único, Oficina de pintura em tecido, Oficina Tear, atividades lúdicas e esportivas para crianças e adolescentes.

A SEMDES continuará prestando esses serviços assistenciais nas áreas rurais de Óbidos, garantindo direitos de atendimentos de qualidade a essas localidades mais longínquas.

Na próxima sexta feira dia (17) de novembro é a vez das comunidades nossa senhora das graças região de várzea receber essas ações.

FONTE: ASCOM/PMO e Fotos: Mauro Pantoja

Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1528-comunidades-do-municipio-de-obidos-recebem-acoes-de-cidadania#sigProIdc53e390c34 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.