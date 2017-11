Secretaria de Saúde realiza campanha "Novembro Azul" em Óbidos

A Secretaria Municipal promoveu nesta sexta-feira, dia 17, nos bairros do Centro, Bela Vista e São Francisco, em Óbidos, uma campanha do Novembro Azul, oferecendo consultas médicas voltadas para os homens e vários testes rápidos como: do HIV, sífiles e hepatite B.

O Novembro Azul é uma campanha do combate ao câncer de próstata, doença que vem aumentando muito no Brasil e como forma de prevenção, a secretaria de Saúde está realizando essa campanha em Óbidos.

Segundo Melina Braga, secretária de saúde, a prioridade para os encaminhamentos médicos é para os homens, com a solicitação de exames de próstata, exame laboratoriais, o PSA, etc. “Tudo isso para que o homem possa se alertar, se cuidar, porquê saúde também é coisa de homem”, comentou Melina.

Melina informou a procura dos serviços oferecidos pela Secretaria de Saúde foi muito boa, surpreendendo as equipes de saúde, pois foram oferecidas, na Praça José Veríssimo, 40 vagas pra consulta médica e todas foram preenchidas, antes de 10 da manhã.

Depois da consulta feita se houver alguma característica ou sintoma clínico sobre o câncer de próstata, os pacientes serão encaminhados para um Urologista, com vagas em Santarém, ofertadas pelo Hospital Regional.

“Os agentes comunitários de saúde estão bem atuantes, estão fazendo bastante busca ativa, que é é indo de casa em casa, procurando esses pacientes, sabendo o porquê de não se tratarem, e muitas vezes a gente culpa o paciente de não vir porque ele não quer, mas não é exatamente isso, existem vários problemas sociais e econômicos envolvidos nisso, e temos, enquanto gestão, procurara tratar a população de Óbidos”, comentou Melina.

As consultas aconteceram na Praça José Veríssimo, Bairro Central de Óbidos, Barracão do Bairro do Perpétuo Socorro, e no Barração do Bela Vista, nos horários de 07:30h as 12:00h.

Fotos de Odirlei Santos

