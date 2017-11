Ádria Góes interpretando a música  “Braços da Espera" de Wander de Andrade foi a campeã do 15º Servifest

Ádria Góes interpretando a música “Braços da Espera", do compositor obidense Wander de Andrade, foi a vencedora da final do 15º Servifest – Festival de Música do Servidor Público, que aconteceu na Estação Gasômetro, Parque da Residência, em Belém do Pará, nesta sexta-feira, dia 17.

O festival teve pela primeira vez um campeão do interior do estado. Wander de Andrade, que é de Óbidos, estava representando a Seduc/ Santarém. A santarena Ádria Góes numa bela interpretação de “Braços da Espera”, conquistou o público e os jurados com a música que conta a história de um homem que espera pela sua amada em um cais na cidade de Óbidos. O casal levou para casa o valor de 15 mil reais pela premiação, quebrando a hegemonia dos compositores da capital paraense.

“Essa música foi inspirada em uma história real. Foi uma grande surpresa ter vencido esse festival, e confesso que a ficha ainda não caiu. Agradeço ao Governo do Estado por dar voz ao funcionalismo público e proporcionar momentos como esse”, disse Wander de Andrade.

Muitos obidenses estiveram presentes no evento, pois dois compositores obidenses estavam participando da final do Servifest, Eduardo Dias e Wander de Andrade, sendo que após a proclamação do resultado, a festa foi total, para comemorar a vitória de Wander de Andrade.

“Quero agradecer o carinho dos nossos conterrâneos, pela força na torcida. A belíssima apresentação do Eduardo dias, levando o nome de Óbidos é isso que é importante”, Comentou Wander de Andrade em uma rede social.

A final do festival aconteceu com 12 classificados: quatro vencedores da etapa Baixo Amazonas, e Sudoeste, quatro da Etapa Marajó e quatro da Etapa Metropolitana de Belém, Nordeste e Sudeste.

As músicas vencedores do Servifest foram:

1º Lugar: “Braços da Espera”, de Wander de Andrade, interpretada por Ádria Góes, com a premiação de 15 mil reiais;

2º Lugar: “A Mesma Dor” de Marcelo Sirotheau, da Sesma/ Belém, premiação de 12 mil reais;

3º Lugara: “Som do Vento” de Marcella Martins, da Sesma de Soure, no Marajó. A premiação foi de 10 mil reais.

O Servifest

Realizado pelo Governo do Estado, por meio da Escola de Governança Pública do Estado do Pará - EGPA, o Servifest foi criado para dar visibilidade ao talento musical do servidor público. Reforçando as duas linhas de atuação da EGPA, que são a capacitação e valorização do funcionalismo, o festival abriu espaço pra os servidores do interior em 2015, e na noite desta sexta-feira, realizou sonhos.

“Hoje é um dia histórico pra gente, no qual realizei o sonho de ver um campeão do interior. Tivemos concorrentes de todas as regiões do estado em número igual, em uma disputa mais do que nunca democrática”, comemorou Andréa Cavaleiro, coordenadora do Servifest desde a sua criação, há 15 anos.

www.obidos.net.br

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1532-adria-goes-interpretando-a-musica-braco-da-espera-de-wander-de-andrade-foi-a-campea-do-15-servifest#sigProId66c4e02aa3 View the embedded image gallery online at:

Confira a música Braços da Espera, de Wander de Andrade, interpretada por Ádria Góes, vencedora do 15º Servfest

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.