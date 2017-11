Técnico do Ministério da Integração Nacional vitoria áreas em situação de emergência em Óbidos

Técnico da Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional visitou Óbidos nesta quinta-feira, dia 16, com objetivo de verificar inloco a situação dos pontos críticos da cidade, por conta do projeto enviado em fevereiro de 2017 para aquela instituição, em virtude da situação de emergência decretado pela Defesa Civil.

Ary Franco, coordenador da Defesa Civil em Óbidos, informou que em fevereiro foi enviado um projeto para o Ministério da Integração (Defesa Civil) por conta da situação de emergência decretado e agora o Técnico do Ministério foi verificar a situação real das áreas afetadas para possível intervenção na Rua Antônio Fernandes, conhecida como área do juncal, como também das encostas, na frente da cidade.

Alexandre Rocha, engenheiro civil do Ministério da Integração Nacional, informou que a visita técnica é obrigatória no caso de obras de prevenção, pois o município solicitou recursos para algumas obras em Óbidos. Então, a visita servirá para a instrução do processo. “Se Deus quiser, vamos ver se a gente traz a obra pra cá o mais rápido possível. Eu acho que está adequado para realizar uma obra de prevenção, pois nós temos aqui uma situação que se agrava a cada ano, no caso da erosão e também no caso de enchente (Falando da Rua Antônio Fernandes)”, comentou Alexandre.

O prefeito de Óbidos que participou da visita, informou que esteve em Brasília e que “...na reunião foi decidido a vinda de um técnico do Ministério da Integração, para verificar o Plano de Trabalho que já está lá há sete meses. Então, estamos buscando esses recursos e parcerias para tentar resolver esta situação que já se arrata há muitos anos. É urgente que se faça alguma coisa pelo nosso município, pois não temos recursos pra fazer isso, por isso estamos buscando recursos com parcerias do governo estadual e federal pra ver se a gente consegue de uma vez por todas resolver essas situações que assolam Óbidos”, comentou Chico Alfaia.

Fabiana Fábio, moradora da Antônio Fernandes comentou sobre a esperança do problema ser resolvido: “Eu sou moradora daqui há mais de 20 anos e é uma vida muito sofrida para os moradores da Antônio Fernandes. Eu nunca tinha tido tanta esperança em ver se concretizar a solução desse problema. Parece que há um empenho tanto do governo municipal como das outras esferas pra trazer esses recurso. Nós precismos dessa obra, nós precisamos sair dessa calamidade pública que é morar na Antônio Fernandes. Nós precisamos de qualidade de vida”, comentou Fabiana.

Segundo informações o projeto de recuperação da Rua Antônio Fernandes e da orla de Óbidos está orçado em 43 milhões, projeto este apresentado ao Ministério de Integração Nacional, aguardando aprovação.

