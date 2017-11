Escola Raymundo Chaves desenvolve o projeto Gincana Cultural no dia da Consciência Negra

O dia da Consciência Negra é celebrado no dia 20 de novembro e nesta segunda-feira, dia 20, a Escola Municipal Dr. Raymundo Chaves, em Óbidos, desenvolveu projeto intitulado “Gincana Cultural: um olhar de respeito e valorização da cultura Afro-brasileira”.

Objetivo do projeto foi de sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância da valorização das raízes afro-brasileira na formação da identidade cultural de nosso país, fortalecendo os quatro pilares que conduzem o ensino e a aprendizagem da escola: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser.

Os idealizadores do projeto e que o colocaram em prática foram as professoras: Crisluane Cruz Rodrigues e Orlene Uiara de Sousa Santos. O evento contou com a participação de toda comunidade intra e extra-escola e durante a programação houve a apresentação das belezas negras, alunas da escola.

Dia da Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra é celebrado neste 20 de novembro. A data faz referência ao dia da morte do líder negro Zumbi dos Palmares. A data foi incluída no calendário escolar como Dia da Consciência Negra em 2003, quando foi instituído o ensino da história e cultura afro-brasileiras nas escolas. Em 2011, a lei 12.519 criou a comemoração do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.

A criação desta data foi importante, pois serve como um momento de conscientização e reflexão sobre a importância da cultura e do povo africano na formação da cultura nacional. Os negros africanos colaboraram muito, durante nossa história, nos aspectos políticos, sociais, gastronômicos e religiosos de nosso país. É um dia que devemos comemorar nas escolas, nos espaços culturais e em outros locais, valorizando a cultura afro-brasileira.

