Escola José Veríssimo desenvolve o Projeto "Brincando de ser Cientista"

Projetos como "Brincando de ser Cientista” desenvolvido por professores e alunos da Escola José Veríssimo, nesta sexta-feira, dia 24, constitui-se em recurso riquíssimo para divulgação de ciência na comunidade escolar.

Segundo pesquisadores, a construção de um experimento científico envolve o dialogismo entre o professor e os alunos. Esse aprendizado dialógico no processo de ensino-aprendizagem é fundamental tanto para o professor quanto para o aluno. Aprendizado é troca e o processo é importante para ambos, na medida em que o professor consegue compreender como se dão as dificuldades dos estudantes; antevendo tais dificuldades, seu trabalho pode ser melhorado. É neste momento que o professor deve exercer sua principal função, de orientador do processo de ensino e aprendizagem do aluno – e não a de detentor absoluto do saber.

Assim, o Projeto "Brincando de ser Cientista”, onde os alunos 3º e 4º ano (manhã e tarde) das Professoras Lis Maria Aquino e Alegria Hamoy, realizaram exposição de seus trabalhos, explicando, demonstrando e respondendo os questionamentos das pessoas que foram prestigiar o evento, que teve como foco principal “Despertar o gosto pela ciência e pela pesquisa".

O Evento que aconteceu nas dependências da escola, reuniu toda comunidade escolar, assim como os pais, alunos das Escolas Duque de Caxias e Inglês de Souza, que foram visitar a exposição dos trabalhos dos alunos, que se prepararam durante toda semana, organizando seus experimentos, juntamente com seus professores.

O desenvolvimento de pesquisa, o raciocínio lógico e o incentivo da comunicação oral podem ser um dos conhecimentos agregados com o desenvolvimento de projeto de ciências, dos professores e alunos. E finalmente, brincando também se aprende!

Fotos de Vander N Andrade



