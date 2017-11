10º Salão do Livro da Região do Baixo Amazonas, em Santarém, abriu dia 24/11 e irá até 03/12

Nas homenagens ao país "Poesia" e ao escritor Mauro Faustino, foi aberto oficialmente o 10º Salão do Livro da Região do Baixo Amazonas, na noite de sexta-feira (24), no Espaço Pérola do Tapajós, Parque da Cidade, em Santarém. Centenas de pessoas envolveram-se na proposta dos organizadores de ofertar ao público o universo constituído de letras, ideias e criatividade, na grande festa do literário cultural.

O pronunciamento das autoridades iniciou com o titular da pasta da Cultura no município, Luis Alberto Figueira, que destacou a fundamental importância do evento para a região. "Proporciona, ao mesmo tempo, o reforço, o conhecimento e a aquisição de livro a preços variados. O prefeito Nélio Aguiar empenhou-se desde fevereiro, quando reunimos pela primeira vez para tratar do evento literário junto com a equipe da Secult, e nesta noite inicia-se os resultado da parceira. E a primeira noite vemos centenas de pessoas neste ambiente rico na cultura. E nos mostra que estamos no caminho certo, alinhados e juntos na realização de mais uma edição do Salão do Livro", declarou.

A estudante Marli Azevedo, 16 anos, afirma ser consumidora fiel do Salão todos os anos. " É um período aguardado, tanto pela qualidade de obras e valores acessível dos títulos. Eu fico maravilhada e indecisa, quais e quantos levar, e ainda no pacote muitas atrações artísticas, a exibição dos 'Amigos da Fila', aqui no palco principal é encantador", destacou.

Presente na abertura, o secretário de cultura do Estado do Pará, Paulo Chaves, reforçou que a região do Baixo Amazonas "aguarda e prestigia esse evento, e tivemos o privilegio do governo municipal de Santarém, no aquecer junto conosco a ideia de manter viva a chama do Salão do Livro que veio para ficar. A décima edição destaca a Poesia, nomeada como país real e imaginário. O escritor homenageado, o poeta e jornalista Mário Faustino, que veio ainda menino do Nordeste para Belém".

Na solenidade, a esplendorosa exibição instrumental dos 40 músicos da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho animou os presentes com o repertório regional, na maestria do regente titular, Rafael Brito. Os hinos do Pará e de Santarém foram interpretados pela cantora santarena Kaila Moura. Pela primeira vez, a tradução da Solenidade por meio da língua dos sinais, a Libra.

Após a solenidade, o momento foi de muitos autógrafos no estande da Secult, com o escritor natural de Juruti (PA), Hélcio Amaral, 77 anos, na obra intitulada "O Guardador de Memórias-Fragmentos Históricos da Amazônia". "Eu estou satisfeito e honrado pela noite, e por rever grandes amigos paraenses de Santarém, Belém e do Amazonas, de Manaus aqui, na busca do exemplar do Livro. E um orgulho cívico de saber, de poder contribuir com informações sobre economia da região, o livro é uma colcha de retalhos, resultado de 40 anos de pesquisa", detalhou emocionado, o escritor que vive na cidade santarena há 70 anos.

A bióloga Jandira Bentes, sobrinha do autor, declarou ser um momento histórico para a família pela espetacular obra. "Históricas, ricas e registradas para as próximas gerações do conhecer mais a Amazônia. Acredito ser uma contribuição ao município, a nosso Estado e a todo o Brasil por informações valiosas do livro".

As atividades do 10º Salão do Livro da Região do Baixo Amazonas prosseguem até domingo, dia 3 de dezembro. Neste sábado (25), retorna às 15 horas, com visitação e comercialização aos estandes, diversão e atividades lúdicas nos Espaços Infantil da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e Biblioteca Municipal da Secretaria Municipal de Cultura.

O evento é promovido pelo Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult), em parceria com Prefeitura de Santarém, por meio das Secretarias Municipais de Cultura (Semc), com apoio das secretarias municipais de Agricultura/Pesca (Semap), Educação (Semed), Infraestrutura (Seminfra), Mobilidade e Transporte (SMT) e demais apoios.

Serviço:

10º Salão do Livro da Região do Baixo Amazonas

Período: 24 de novembro a 3 de dezembro de 2017

Local: Parque da Cidade - Espaço Pérola Tapajós.

Segunda a sexta-feira: 9h às 22h

Sábado e domingo: 16h às 23h

Fonte: Agência Santarém

