Em Santarém, milhares de fiéis participaram do Círio de Nossa Senhora da Conceição 2017

O 99º Círio de Nossa Senhora da Conceição, promovido pela Diocese de Santarém aconteceu neste domingo, dia 26, e cerca de 200 mil de pessoas, segundo estimativa da PM, saíram em procissão lotando as ruas de Santarém.

Depois de uma missa celebrada na igreja São Sebastião, que começou por volta das 6h da manhã, onde reuniu centenas de fiéis, o Círio de Nossa Senhora da Conceição iniciou por volta das 7h, e a queima de fogos de artifício anunciaram a saída da romaria. A caminhada chegou a Praça da Matriz por volta das 12h.

Durante o percurso do Círio, cerca de 7km, muitas homenagens forma feitas à Nossa Senhora da Conceição: em frente à Igreja de Fátima, no Sindicato dos Estivadores, entre outras homenagens. A emoção tomou conta dos devotos que participaram da procissão, mesmo com todo calor que fez durante o trajeto, a vontade de participar e de acompanhar o círio foi maior que as dificuldades.

Durante a caminhada as pessoas procuravam mostrar as graças alcançadas, carregando objetos durante a procissão, foram momentos onde os devotos de NS da Conceição puderam agradecer as graças alcançadas.

Dom Flávio Giovenale celebrou a missa campal na chegada do Círio, encerrando assim o Círio de Nossa Senhora da Conceição em Santarém. A festividade de NS da Conceição encerará no dia 8 de dezembro.

Fotos: Agência Santarém

