Rebocador naufragado próximo a Óbidos poderá ser içado ainda esta semana

Nesta terça-feira, dia 28, o rebocador CXX, da Empresa Bertolini de Transportes, que naufragou próximo a cidade de Óbidos, foi movido par um local mais raso, com cerca de 20m de profundidade próximo as margens do rio, e já dá pra ver uma pequena parte fora da água.

Em entrevista a G1/Santarém, o capitão Ricardo Barbosa, da Capitania dos Portos de Santarém, explicou a situação do resgate do rebocador: “Depois que eles colocarem o rebocador no fundo, nessa nova posição, a 20 metros de profundidade, a garra vai soltar o empurrador. Vai ser feita a colocação da rede em cima dele e o trabalho de desemborcamento. Ou seja, colocar o empurrador de cabeça para cima. Esse trabalho será feito com apoio da garra. A partir daí, serão feitas amarrações com cabos que serão presos no guindastes. Antes disso, a cábrea vai para sua balsa de apoio, será feita a retirada da garra e a amarração já pelos cabos. Aí será marcada a data para o içamento”, explicou capitão Ricardo Barbosa.

A expectativa é que a embarcação seja retirada do fundo do rio ainda esta semana, pois agora as possibilidades de içamento do rebocador ficaram maiores, haja vista que o novo local para onde o rebocador foi levado, agora oferece condições mais adequadas para que o resgate seja feito.

O acidente

Um comboio formado por um rebocador e nove balsas da empresa Bertolini afundou no rio Amazonas, próximo ao município de Óbidos, região oeste do Pará, depois de bater com um navio da Mercosul que seguia para Manaus, carregado de carga em contêiner.

No rebocador havia 11 pessoas, sendo 9 tripulantes e dois passageiros. Dois tripulantes conseguiram pular da embarcação antes que ela fosse para o fundo e foram socorridas por um pequeno barco que passava pelo local.

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.