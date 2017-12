Professores e coordenadores pedagógicos do PINAIC realizam formação continuada, em Óbidos

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal e solidário assumido pelos governos Federal, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, desde 2012, para atender à meta 5 do Plano Nacional da Educação (PNE), que estabelece a obrigatoriedade de “Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental”.

Nesse sentido, a Secretaria de Educação de Óbidos reuniu nesta sexta-feira, cerca de 316 cursista entre professores do ensino fundamental e coordenadores pedagógicos, para realizarem a formação continuada dos professores alfabetizadores.

Segundo a professora Izanice Queiros, coordenadora do Pinaic: “O Pinaic visa trazer aporte teórico e prático, com a possibilidade de interação entre professores, para que os mesmos tenham mais clareza e estejam mais instrumentalizados para que eles possam agir pedagogicamente em suas salas de aula, para obter resultados melhores, de forma a alfabetizar os alunos até o final do 3º ano”, comentou Izanice.

Professora Jacira Frota informou que o Pinac 2017 traz uma nova roupagem, ou seja, traz também o atendimento para a educação infantil. “A educação Infantil vai ser um trabalho paralelo e este momento é a primeira formação de 2017, entretanto o ciclo da formação continuada está previsto até maio de 2018. Essa data é nacional, para que os municípios realizem a formação dos professores”, informou.

“Um dos objetivos do Pinac é justamente trazer essa possibilidade de formação aos professores dos anos iniciais, pra que possam levar onde estiverem, seja na zona rural ou urbana, o conhecimento melhor as crianças, fazendo que as mesmas aprendam a ler na idade certa”, comentou Izomar Barros.

As novas formações, segundo as coordenadoras, a acontecerão a partir de 2018, sendo que, ainda organizarão o calendário das quatro formações previstas para o programa.

www.obidos.net.br

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1566-professores-e-coordenadores-pedagogicos-do-pinaic-realizam-formacao-continuada-em-obidos#sigProIdff8943ec34 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.