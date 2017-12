Técnica do IPHAN ministra curso em Óbidos sobre patrimônio histórico

Tatiana Borges, arquiteta e urbanista do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan, esteve em Óbidos esta semana, com objetivo de ministrar cursos de educação patrimonial, do qual participaram membros do Conselho Municipal do Patrimônio e os fiscais da Prefeitura que trabalham dentro do centro histórico de Óbidos.

Durante o curso foram repassados aos participantes, assuntos como: Conceito de patrimônio histórico, a importância do tombamento, bens tombados no município de Óbidos, preservação de patrimônio, legislação, entre outros assuntos. “Falamos também sobre a importância do Município criar a sua legislação de proteção do patrimônio”, comentou Tatiana.

Perguntada se o próprio município poderia fazer o tombamento de patrimônio, Tatiana informou: “A ideia é essa. Alguns municípios já tombaram por decreto e depois é necessário uma legislação específica pra regulamentar. Então o que a gente quer é ajudar e fomentar o município para que ele possa desenvolver a sua legislação e o seu trabalho no dia-a-dia na defesa do patrimônio”.

Educação Patrimonial

Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. A partir da experiência e do contato direto com as evidências e manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e significados, o trabalho de Educação Patrimonial busca levar as às pessoas um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural.

www.obidos.net.br → Fotos de Odirlei Santos

FOTOS…



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1567-tecnica-do-iphan-ministra-curso-em-obidos-sobre-patrimonio-historico#sigProId75fd4b5e5c View the embedded image gallery online at:





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.