Santa Casa de Misericórdia de Óbidos realiza o 2º Festival da Caridade

A luta dos filhos de Óbidos para uma assistência hospitalar de qualidade continua. No dia 02 de dezembro de 2017, sábado, aconteceu o 2º Festival Esportivo da Caridade, com toda a renda revertida ao Hospital Dom Floriano - Santa Casa de Misericórdia de Óbidos.

Um dos eventos foi uma rifa beneficente, cujos prêmios incluiu 10 bovinos, doados por colaboradores para o evento. Segundo os organizadores do evento, para alcançar as metas de arrecadação rifas foram vendidas não só em Óbidos, mais também nas capitais de Belém, Manaus e Macapá. O valor de cada Rifa custou R$ 2,50 e quem comprou concorreu a mais de 30 prêmios.

Foi um dia especial para a população obidense que atendeu o chamado dos organizadores do evento, que teve como objetivo arrecadar recursos para o Hospital Dom Floriano (Santa Casa de Misericórdia de Óbidos), onde as pessoas puderam participara de várias modalidades esportivas e contribuir com o Hospital.

As seguintes modalidades esportivas aconteceram durante o evento: Futsal, Voley de quadra (Dupla Masculino) e de Areia (dupla) feminino, Tênis de mesa, que foi realizada na no Quartel e Torneio de pênaltis, entre outras.

Padre Joel falou sobre o sucesso do evento: “É uma alegria e uma satisfação acolher toda comunidade obidense que mais uma vez nos surpreendeu pela sua solidariedade e pela sua caridade. Meu coração se alegra muito em nome da Santa Casa de Misericórdia e quero agradecer e pedir que Deus abençoe todos que abraçaram essa causa e todos que ajudaram”.

Luiz Carlos, secretário de Cultura de Óbidos, também comentou sobre o evento: “A Secretaria de esporte e lazer viabilizou os materiais necessários e deu condições na quadra de areia para que houvesse as modalidades de esporte. Pra nós é muito gratificante saber que de alguma forma estamos contribuindo para o sucesso do evento, então aprova está aqui, o povo entendeu o quanto é importante ajudar e contribuiu com a Santa Casa”.

Segundo Pe. Joel, a expectativa é que este ano valor arrecadado supere o que foi arrecadado em 2016, que foi o valor de R$ 40.617,00.

