Rebocador naufragado próximo a Óbidos está sendo içado

Na manhã desta terça-feira, dia 05 de novembro, por volta das 08h, o rebocador CXX, da Empresa Bertolini de Transportes, que naufragou próximo a cidade de Óbidos, começou a ser içado do fundo do rio Amazonas, depois do naufrágio que aconteceu em agosto, levando para o fundo do rio nove tripulantes.

A expectativa é que os corpos dos tripulantes ainda estejam dentro da embarcação e que sejam retirados para que seus familiares façam os devidos protocolos de sepultamento. Os familiares acompanham ansiosos o resgate dos corpos, desde que começou a operação de retirada do rebocador do fundo do rio.

O acidente

Um comboio formado por um rebocador e nove balsas da empresa Bertolini afundou no rio Amazonas, próximo ao município de Óbidos, região oeste do Pará, depois de bater com um navio da Mercosul que seguia para Manaus, carregado de carga em contêiner.

No rebocador havia 11 pessoas, sendo 9 tripulantes e dois passageiros. Dois tripulantes conseguiram pular da embarcação antes que ela fosse para o fundo e foram socorridas por um pequeno barco que passava pelo local.

