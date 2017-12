Em Óbidos, SEMMA apreende 11 quelônios e 9kg de carne de capivara

Agentes de Fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), e policiais da 29º Companhia Independente de Polícia Militar (29º Cipm), realizaram ação integrada na manhã de segunda-feira (4), que resultou na apreensão de 11 quelônios e 9 kg de carne de capivara.

A apreensão ocorreu após denúncia anônima, que indicou o transporte dos quelônios e da carne de animal silvestre, em uma bajara que saiu da comunidade Trindade, localizada na margem direita do rio Amazonas em frente a cidade de Óbidos, no oeste do Pará.

Três homens ocupavam a embarcação no momento da abordagem. Durante a averiguação foi descoberto que os animais e a carne de caça haviam sido trazidos da comunidade Mondongo por um dos ocupantes. A moto utilizada no transporte até a comunidade Trindade, também estava na embarcação.

Pego em flagrante, o trio foi encaminhado para a sede da Semma onde foi aberto um procedimento e lavrado o auto de infração.

“Foi dado perdimento tanto nos quelônios como na carne da caça. Eles [ocupantes da embarcação] foram conduzidos até a secretaria de meio ambiente para prestar esclarecimentos, e foram tomadas as providências cabíveis. A multa correspondente a cada quelônio no valor de quinhentos reais, e por quilo de animal silvestre, também quinhentos reais”, disse Ednildo Queiroz, secretário de Meio Ambiente.

Após os procedimentos administrativos da Semma, o trio foi encaminhado para a Polícia Civil. Os quelônios foram soltos em uma área de segurança. A carne foi doada para instituições de caridade.

FONTE: Ascom/PMO

Por: Érique Figueirêdo -> Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1572-em-obidos-semma-apreende-11-quelonios-e-9kg-de-carne-de-capivara#sigProId13c4b90228 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.