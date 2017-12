Fundação Cultural do Pará lança edital Pauta Livre para selecionar 27 projetos

A Fundação Cultural do Pará (FCP) lançou o edital de seleção de projetos de produção artística para 2018. Publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (5), o edital visa selecionar 27 projetos artístico-culturais, incluindo espetáculos, shows, perfomances, exposições, instalações, arte integrada e outras criações. Os contemplados serão premiados com a isenção das taxas dos espaços culturais administrados pela FCP, e com o valor de R$ 3 mil, após a apresentação do trabalho premiado. As inscrições podem ser feitas até 16 de janeiro de 2018.

Podem se inscrever artistas, coletivos, pessoa jurídica e pessoas que tenham atuação comprovada no campo cultural, desde que estejam de acordo com as normas do edital. Serão selecionados 27 projetos, sendo divididos em 13 pautas para o Teatro Margarida Schivasappa; sete pautas para o Teatro Waldemar Henrique e sete para a Galeria Theodoro Braga.

O edital Pauta Livre integra o Programa Seiva de Arte e Cultura, mantido há três anos pela Fundação Cultural do Pará. O edital contempla artistas paraenses com pautas nos espaços culturais da FCP sem ônus. Pode participar quem ainda não foi selecionado no primeiro edital do Pauta Livre.

Serviço: Inscrições abertas para o Edital Pauta Livre – Apoio à Produção Artística 2018. Período de inscrições: 5 de dezembro de 2017 a 18 de janeiro de 2018, das 8 às 18 h, no Protocolo do prédio do Centur. Mais informações pelos fones 3202-4367 ou 3202-4368. Confira o edital aqui e baixe os anexos.

Fonte: Agência Pará

