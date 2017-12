Candidatos da chapa "Novos Rumos" vencem eleição à reitoria da Ufopa

A chapa “Novos Rumos”, formada pelos candidatos Hugo Diniz e Aldenize Xavier, recebeu o maior número de votos durante consulta à comunidade acadêmica, realizada na terça-feira, 5 de dezembro, das 8h às 21h, na sede da Ufopa, em Santarém, e em outros seis municípios onde a Universidade tem campus. De acordo com resultado preliminar, apurado pela Comissão Eleitoral de Consulta (CEC), a chapa vencedora obteve 29% do total de 98% das 12 urnas apuradas, restando ainda a soma dos votos em separado dos campi fora da sede, cujos envelopes ainda não chegaram para conferência da comissão em Santarém. Durante o pleito 3.088 discentes, 476 técnicos e 368 docentes foram às urnas. Dados ainda não contam com os que votaram em separado (representantes da CEC, mesários, fiscais, etc, que votaram fora do local de origem).

Conforme o resultado preliminar, a chapa Ufopa em Ação aparece em segundo lugar, com 21% dos votos, seguida da Inovar para Avançar, com 19%. Na 4ª colocação vem a chapa Somos Ufopa, com 15% e na 5ª a Por uma Ufopa Compartilhada#..., que obteve 14% dos votos apurados, até agora.

Recursos - A partir da divulgação do resultado final, a ser divulgado por todo o dia desta quinta-feira, 7, abre-se o prazo para recursos, que devem ser interpostos em até 24 horas após a divulgação da contagem dos votos. Os candidatos terão até o dia 13 de dezembro para interpor recurso junto a CEC. O julgamento será realizado por membros da CEC e pelo Conselho Universitário (Consun), em primeira e segunda instâncias, respectivamente, em um prazo, também, de 24 horas, a partir da interposição em cada instância, levando em conta apenas os dias úteis. O resultado final dos recursos está definido na resolução nº 219/2017 para o dia 15 de dezembro.

O próximo passo será submeter a chapa vencedora à homologação do Conselho Universitário (Consun), para elaboração da lista tríplice com os nomes a serem encaminhados para indicação de quem será o (a) próximo (a) reitor (a), de acordo com a escolha do Ministério da Educação (MEC). Para tal finalidade, a reunião extraordinária no Consun está definida para o dia 20 de dezembro. A lista tríplice será composta pelo candidato mais votado para reitor, pelo seu vice e por um docente indicado pela chapa vencedora, desde que atenda aos requisitos do artigo 17 da resolução nº 219. O artigo estabelece que o candidato seja integrante da carreira do magistério superior, ocupante de cargo de professor titular ou associado ou que tenha título de doutor, independentemente do nível ou da classe do cargo ocupado. O envio da lista tríplice ao MEC deverá ser feito até o dia 29 de janeiro de 2018. A troca de gestão entre a atual reitora, Raimunda Monteiro, e o (a) futuro (a) ocupante do cargo deverá ocorrer durante o mês de março de 2018.

Histórico – O processo eleitoral de consulta iniciou-se oficialmente na Ufopa no dia 29 de setembro de 2017, com aprovação pelo Consun do Regimento Eleitoral. Dia 20 de outubro foi a data limite para desincompatibilização dos candidatos para saída dos cargos que exerciam; de 23 a 27 de outubro foram inscritas as chapas, cujo prazo final da homologação foi três de novembro. A campanha dos candidatos começou dia seis de novembro e seguiu até o dia quatro de dezembro, véspera da consulta.

Para as eleições ao cargo de reitor e vice-reitor na Ufopa concorreram os candidatos: Hugo Alex Carneiro Diniz e Aldenize Ruela Xavier (Chapa 01– Novos Rumos), Jarsen Luis Castro Guimarães e Celson Pantoja Lima (Chapa 02 - Ufopa em Ação), Raimundo Valdomiro de Sousa e Deam James Azevedo da Silva (Chapa 03 - Por uma Ufopa Compartilhada#...), Anselmo Alencar Colares e Waldiney Pires de Moraes (Chapa 04 – Somos Ufopa) e Thiago Almeida Vieira e Izaura Cristina Nunes Pereira (Chapa 05 – Inovar Para Avançar).

Acompanhe os dados oficiais do resultado das eleições para escolha da nova reitoria no site da Comissão Eleitoral da Ufopa.

Comunicação/Ufopa

