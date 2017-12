Celson Rodrigues deixa a Secretaria de Desenvolvimento e Abastecimento de Óbidos

Através de comunicado, a Prefeitura de Óbidos informou que o Secretário Celson da Silva Rodrigues deixou a Secretaria de Desenvolvimento e Abastecimento de Óbidos, que segundo a informação foi por motivo particular, seguir a vida acadêmica. Em seu lugar ficou a servidora Ana Cristina Castro dos Santos, que responderá interinamente pela Semab.

“Comunicado

A Prefeitura Municipal de Óbidos, tendo em vista o seu dever oficial de bem informar à população sobre os atos de seu Governo, vem a público informar o desligamento do secretário Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB), Celson da Silva Rodrigues, e ao mesmo tempo agradecer a dedicação e o empenho do jovem colaborador que realizou importantes projetos nos últimos onze meses à frente da pasta.



Esclarecemos que a saída do ex-secretário foi motivada por questões particulares. Celson a partir de agora se dedicará à vida acadêmica em outro município.



Desta forma, a Prefeitura de Óbidos, informa que a servidora Ana Cristina Castro dos Santos responderá interinamente pela Semab. ASCOM/PMO”.

