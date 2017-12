Confraternização de final de ano do Bloco “Pé Na Cova” será dia 09/12, em Belém

Os componentes do Bloco “Pé na Cova”, formado por obidenses e amigos, todo ano realizam sua confraternização de final de ano em Belém do Pará, e este ano acontecerá no dia 09 de dezembro, Churrascaria Albatroz, Altos, que fica localizado na Av. Nazaré 202, próximo a Dr. Moraes, com início previsto para as 14h.

Veja o Convite:

"Mais um ano juntos. "Lá vem o Pé na Cova, trazendo só gente bacana..." Convidamos obidenses e amigos para brincarem com a gente:

EM BELÉM 09/12/17- a partir de 14:00h- local: Albatroz (antigo), dos nossos amigos Dinho e Cleide- Av Nazaré, 202.

EM ÓBIDOS Dia 10/02/2018, a partir de 12:00 Local : aguardando retorno se será na ARP .

As camisas já estão sendo vendidas a R$30,00. Malha excelente, leve e durável . Vários colegas já adquiriram. Você pode solicitar as suas, com indicação dos tamanhos”. Josineide (Jota).

O Convite está feito, vamos participar!

SERVIÇO:

Confraternização do Bloco Pé na Cova

DATA: 09 de dezembro de 2017 a partir das 14h.

Endereço: Churrascaria Albatroz, Altos, Avenida Nazaré, 202, próximo a Dr. Morais

Belém – Pará

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.